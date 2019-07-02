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    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر يونيو 2019

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    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • مشاركون يلقون مسحوقًا ملونًا أثناء احتفالهم بعد الانتهاء من سباق الألوان (Colour Run 2019) في ملعب لوجنيكي في موسكو، 2 يونيو/ حزيران 2019
    • مراسم احتفالية آليه باروسا (الأشعة الحمراء) خريجي المدارس (طلاب الثانوية العامة) في مدينة سان بطرسبورغ
    • قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
    • شخصان يافعان يرقصان على أنغام حفل موسيقي في ساحة ناخيموف في سيفاستوبول، القرم، روسيا
    • المشاركون في مهرجان السرعة SPIEF Drive في ساحة القديس إسحاق في سانت بطرسبرغ
    • فعالية احتفالية في الساحة الحمراء بمناسبة يوم روسيا:، 12 يونيو/ حزيران 2019
    • ارتفاع درجات الحرارة في باريس، حيث ارتفعت الحرارة لتصل غلى 38-40 درجة مئوية
    • وقفة تضامنية لدعم مؤسس منظمة ويكيليكس جوليان أسانج في لندن
    • منافسون خلال السباق على الجرارات Bizon Track Show في منطقة روستوف
    • المشاركون في مشروع 365 خلال المهرجان الدولي الخامس لليوغا في حديقة زارياديه في موسكو
    • رائدة الفضاء الأمريكية آن ماكلاين في كبسولة سويوز إم سي - 11 بعد هبوطها بالقرب من مدينة جيزكازغان في كازاخستان، 25 يونيو/ حزيران 2019
    • احتجاجات في تبليسي أمام البرلمان الجورجي، جورجيا 20 - 21 يونيو/ حزيران 2019
    • مهرجان الجمال والمواهب الـ25 كراسا روسيي-2019 (حسناء روسيا 2019) في قاعة فيغاس سيتي هول
    • منتدى آرميا 2019 - طائرة سو-30 إس إم خلال الاستعراض الجوي من قبل فرقة ستريجي الروسية في ضواحي موسكو
    • مشاركة في سباق الماراثون الأخضر للقلب الراكض في موسكو
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر القمة المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في دوشنبه، طاجيكستان
    • إعداد لفات من القش في حقل بمنطقة أوست لابينسك في منطقة كراسنودار الروسية
    • غواصون تحت الماء في محجر كونستانتينوفسك في منطقة تفير الروسية
    • مشاركو حفل الرقص الدولي الكبير في نسخته السادسة لضباط سيفاستوبول في ميدان ميخائيلوفسكي
    • دراجون صغار من مدرسة الكرملين للفروسية أثناء مراسم عرض حرس وخيل الفوج الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين بموسكو
    • المشاركون في سباق رالي الدولي للسيارات القديمة بكين - باريس 2019 في جمهورية ألتاي على سيارات شيفروليه سوبر ديلوكس كوبيه (Chevrolet Super Deluxe Coupe، 1941) و (VAZ-2103) (1972)
    • غيورغي فانغيلوف من بلغاريا وزافور أوغوييف من روسيا في منافسة على الميدالية البرونزية في بطولة فنون القتال الحر بين الرجال في فئة الوزن يصل إلى 57 كجم في دورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك
    • الكرنفال في غيليندجيك على شرف افتتاح موسم العطلات والمنتجعات الصيفية الجديد
    • منتدى آرميا 2019 - دبابة تي-90أ
    • اختبارات التأهيل لـ الحق في ارتداء قبعة المارون بين الأفراد العسكريين والعاملين في وحدات القوات الخاصة في منطقة سيبيريا في مركز غورني للتدريب في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    • لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح بولشوي تياتر (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
    • لاعبة الجمباز الروسية دينا أفيرينا تقدم فقرة مع جمباز مع شريط في نهائي مسابقة الجمباز الإيقاعي في بطولة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك
    • الباندا الكبيرة، إحدى دببة الباندا التي قدمتهما الصين لروسيا
    • مشاركة سباق الأبطال في أراضي منتجع سفياجسكيه خولمي في قازان الروسية
    • جمع محاصيل الكرز، قرية حضر، سوريا
    • طلاب معهد سوفوروف العسكرية يرقصون الفالس في حفل التخرج في ميدان الكاتدرائية في الكرملين
    • مشهد من مسرحية الأوديسة من هولندا أثناء حفل افتتاحي في إطار أولمبياد المسرح الدولي في سانت بطرسبورغ
    • المشاركون في الاحتفال بـ إيفان كوبالا في منطقة كالوغا
    • فتاة تلتقط صورا على خلفية حقول أزهار الخزامى في محيط قرية تورغينيفكا بجمهورية القرم
    • اللاجئون السوريون يعودون من لبنان إلى وطنهم ومنازلهم، بيت جن، سوريا
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    مشاركون يلقون مسحوقًا ملونًا أثناء احتفالهم بعد الانتهاء من سباق الألوان (Colour Run 2019) في ملعب لوجنيكي في موسكو، 2 يونيو/ حزيران 2019

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر يونيو/ حزيران لعام 2019.

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