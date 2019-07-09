افتتاح أكبر متحف للسيارات العريقة في روسيا

في الاتحاد السوفيتي، لم تتمكن النساء من الوصول إلى تصاميم العلامات التجارية للأزياء الفرنسية، وغيرها من الأزياء الغربية، لأن هذه التصاميم لم تصل إلى الأراضي الروسية التي كانت تحت "الستار الحديدي".