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12:53 10 يوليو/ تموز 2019
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    مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منها روسية وعربية

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    • محميات الطيور المهاجرة على طول ساحل البحر الأصفر وحليج بوهاي الصيني في الصين
    • مركز شاكي التاريخي وقصر خان الملكي في أذربيجان - تقع مدينة شاكي التاريخية عند سفح جبال القوقاز الكبرى ويمر وسطها نهر جرجانا قاسماً إياها إلى قسمين
    • كرملين بسكوف والكنائس المبنية على طراز مدرسة بسكوف المعمارية المطل على نهر فيليكي في مدينة بسكوف، روسيا الاتحادية
    • غابات هيركانيا في إيران - تشكّل غابات هيركانيا أحراشاً فريدة من نوعها تمتد على مساحة 850 كم على طول الساحل الجنوبي لبحر قزوين. يعود تاريخ هذه الغابات النفضية إلى ما بين 25 و 50 مليون عام، وكانت تغطي حينها معظم المنطقة المعتدلة الشمالية.
    • سيوون، مدارس الكونفوشيوسية الجديدة في كوريا الجنوبية. يشمل هذا الموقع تسعة مدارس من طراز المدارس الكونفوشيوسية التي برزت في عهد مملكة جوسون (في الفترة الممتدة من القرن الـ15 الميلادي حتى القرن الـ 19)، وسط وجنوب البلاد
    • منطقة تعدين الصوان التي تعود لفترة ما قبل التاريخ في كرازمنسكي في بولندا
    • تلال بروسيكو دي كونجليانو وفالدوبياديني في إيطاليا – تقع شمال شرق إيطاليا، وتضم جزءاً من المناظر الطبيعية لإنتاج النبيذ في منطقة بروسيكو
    • مشهد يطل على بابل، العراق
    • كنيسة يسوع الصالح في مونتي في براغا في البرتغال - يقع هذا المنظر الثقافي على سفح جبل إسبينيو، المهيمن على مدينة براغا شمال البرتغال، ويجسّد الموقع روح مدينة القدس المسيحية ويتألف من جبل مقدّس تعلوه كنيسة.
    • مبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة
    • مجموعة أضرحة موزو فورويشي: التلال الجنائزية في اليابان القديمة في اليابان
    • حديقة فاتناكوكول الوطنية – الطبيعية الديناميكية للنار والجليد في آيسلندا
    • أعمال فرانك لويد رايت المعمارية في القرن الـ 20 في الولايات المتحدة الأمريكية - يضم الفندق ثمانية مبان من تصميم المهندس المعماري فرانك لويد رايت في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من القرن الـ20، ومنها مثلاً بيت الشلال (ميل رن في بنسلفانيا)، وبيت هربرت وكاثرين جاكوبس (ماديسون في ويسكونسن)، ومتحف غوغنهايم في نيويورك).
    • المعبد البوذي القديم في مدينة باغان، ميانمار
    محميات الطيور المهاجرة على طول ساحل البحر الأصفر وحليج بوهاي الصيني في الصين

    قامت لجنة التراث العالمي في اليونسكو بإدراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي شملت موقعا روسيا وآخر عربيا.

    نظرت لجنة التراث العالمي في اليونسكو في ترشيحات 36 موقعًا جديدًا في قائمة التراث العالمي خلال جلستها الـ 43 التي عقدت في باكو، عاصمة أذربيجان، في الفترة بين 30 يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز، برئاسة وزير الثقافة في أذربيجان أبولفاس قراييف.

    الكلمات الدلالية:
    إسبانيا, إيطاليا, العراق, الصين, اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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