مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منها روسية وعربية

نظرت لجنة التراث العالمي في اليونسكو في ترشيحات 36 موقعًا جديدًا في قائمة التراث العالمي خلال جلستها الـ 43 التي عقدت في باكو، عاصمة أذربيجان، في الفترة بين 30 يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز، برئاسة وزير الثقافة في أذربيجان أبولفاس قراييف.
قامت لجنة التراث العالمي في اليونسكو بإدراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي شملت موقعا روسيا وآخر عربيا.
نظرت لجنة التراث العالمي في اليونسكو في ترشيحات 36 موقعًا جديدًا في قائمة التراث العالمي خلال جلستها الـ 43 التي عقدت في باكو، عاصمة أذربيجان، في الفترة بين 30 يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز، برئاسة وزير الثقافة في أذربيجان أبولفاس قراييف.
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