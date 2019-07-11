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17:15 11 يوليو/ تموز 2019
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    مشاهير وسياسيون محبو الحلويات والشوكولاتة

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    • الرئيس فلاديمير بوتين يتناول الحلويات أثناء اجتماعه مع الفائزين في مسابقة عائلة العام في روسيا
    • من اليسار: عارضات الأزياء هايدي كلوم، وإيزابيل غولارت، وكارولينا كوركوفا، يأكلون الشوكولاتة أثناء ظهورهم في متجر هدايا عيد الحب في متجر هيرالد سكوير في نيويورك، 9 فبراير/ شباط 2006
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطفئ شمعة على كعكة عيد ميلاده خلال اجتماع مع رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، 11 يونيو/ حزيران 2018
    • المغنية بيونسيه تتناول قطعة من كعكة عيد ميلادها أثناء ظهورها في حفل غنائي MTV's Total Request Live في نيويورك، 5 سبتمبر/ أيلول 2006
    • الزعيم الصيني شي جين بينغ يأكل الشوكولاتة في اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، 17 فبراير/ شباط 2012
    • المستشارة الألمانية تأكل قطعة من الشوكولاتة، برلين 18 يناير/ كانون الثاني 2013
    • أمير بلجيكا فيليب وأميرة بلجيكا ماتيلدا يتذوقان عينة من الشوكولاتة في بروكسل، 21 يوليو/ تموز 2010
    • زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي يينغ خلال مأدبة عشاء رسمية في بانمونجوم ، 27 أبريل/ نيسان 2018
    • رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني يأكل قطعة من الشوكولاتة في روما، 27 أبريل/ نيسان 2005
    • الممثلة ووبي غولدبرغ تناول كعكة عيد الميلاد على ممشى المشاهير في هوليوود، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001
    • وزير خارجية اليابان هيروفومي ناكاسوني يأخذ بعضا من الشوكولاتة من مراسل قناة تلفزيونية هولندية في مؤتمر في لاهاي بهولندا، 31 مارس/ آذار 2009
    • المرشحة من الحزب الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، تتناول فستقا مغطى بموس الشوكولاتة، في محل تجاري في ديري، 22 مايو/ أيار 2019
    • الرئيس الأمريكي السابق جورش بوش الابن يتذوق حلوى الشوكولاتة في أحد متاجر الشوكولاتة في بروكسل، بلجيكا 13 يونيو/ حزيران 2001
    • كاميلا، دوقة كورنوال، الزوجة الثانية لولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز أمير ويلز، بصبحة الأمير تشارلز يتذوقان الحلوى في أحد متاجر فرانسيسكو، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005
    • الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يتذوق الشوكولاتة في أحد متاجر لبيع الحلويات في باريس، فرنسا 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007
    © Sputnik . Sergey Guneev
    "الرئيس فلاديمير بوتين يتناول الحلويات أثناء اجتماعه مع الفائزين في مسابقة عائلة العام في روسيا

    كل عام يوم 11 يوليو/ تموز، يحتفل عشاق الحلويات باليوم العالمي للشوكولاتة. اخترع الفرنسيون هذه المناسبة "اللذيذة" وأقاموا لها يوما لأول مرة عام 1995.

    نعرض لكم بمناسبة اليوم العالمي للشوكولاتة مجموعة صور لمشاهير وقادة العالم وهو يتناولون هذه الحلوى اللذيذة.

    الكلمات الدلالية:
    روسيا

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