مشاهير وسياسيون محبو الحلويات والشوكولاتة

نعرض لكم بمناسبة اليوم العالمي للشوكولاتة مجموعة صور لمشاهير وقادة العالم وهو يتناولون هذه الحلوى اللذيذة.
كل عام يوم 11 يوليو/ تموز، يحتفل عشاق الحلويات باليوم العالمي للشوكولاتة. اخترع الفرنسيون هذه المناسبة "اللذيذة" وأقاموا لها يوما لأول مرة عام 1995.
نعرض لكم بمناسبة اليوم العالمي للشوكولاتة مجموعة صور لمشاهير وقادة العالم وهو يتناولون هذه الحلوى اللذيذة.
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