قط يسرق أضواء كأس أمم أفريقيا في مصر ومسابقة "حمل الزوجات"... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

كل عام يوم 11 يوليو/ تموز، يحتفل عشاق الحلويات باليوم العالمي للشوكولاتة. اخترع الفرنسيون هذه المناسبة "اللذيذة" وأقاموا لها يوما لأول مرة عام 1995.