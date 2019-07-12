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16:00 12 يوليو/ تموز 2019
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    قط يسرق أضواء كأس أمم أفريقيا في مصر ومسابقة "حمل الزوجات"... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • لاعبون أثناء مباراة في بطولة جمهورية ألتاي في رياضة كوك بور في حي أونغودايسك بالقرب من قرية كوبتشين
    • فيودور سمولوف، لاعب فريق نادي لوكوموتيف، في حفل توزيع الجوائز بعد مباراة كأس السوبر الروسي بين فريقي إف سي زينيت (سان بطرسبورغ) و إف سي لوكوموتيف (موسكو)
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس البوليفي إيفو موراليس
    • شاحنة في سباق رالي طريق الحرير خلال اجتيازها مرحلة من مراحل السباق في منطقة إيركوتسك الروسية
    • مشاركون في المهرجان التاريخي العسكري المدينة البيضاء في منطقة بيلغورود
    • مسيرة الكرنفال الاستوائي في 7 يوليو/ تموز 2019 في باريس
    • بناء جسر يربط بين يوننان بمقاطعة قويتشو بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، 7 يوليو/ تموز 2019
    • أم تحمل أطفالها بعد طوفان في نيو أورليانز، 10 يوليو/ تموز 2019
    • وشق من شرق سيبيريا غايكا مع أحد أشبالها، ولد في 20 مايو/ أيار، في حديقة حيوان موسكو
    • سكان بيونغ يانغ خلال دقيقة صمت أمام النصب التذكاري لكيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في يوم الذكرى الـ 25 لوفاة كيم إم سونغ، بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 8 يوليو/ تموز 2019
    • فتيات خلال يوم إيفان كوبالا في أوكرانيا
    • مصطافون يأخذون حمامات الطين في بحيرة تشوكراك بالقرب من قرية كورورتنويه في شبه جزيرة القرم، 7 يوليو/ تموز 2019
    • مرشح حزب المحافظين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يتناول الأيس كريم قبل بدء النقاش مع وزير الخارجية جيريمي هانت، 6 يوليو/ تموز 2019
    • مشهد من الجو عل شاطئ البحر الأدرياتيكي في دوريسيه، ألبانيا 6 يوليو/ تموز 2019، حيث وصلت درجات حرارة الجو إلى 39 مئوية
    • بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل قبل بدء اجتماع المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في دير سباسو بريوبراجنسكي
    • عارضة تقدم تصميم محلي في عرض للأزياء كجزء من سباقات الخيل Vodacom Durban، 6 يوليو/ تموز 2019 في ديربان، جنوب إفريقيا
    • إطفاء الحريق في المنطقة الصناعية بالقرب من مدينة فيتوري في فرنسا، 10 يوليو/ تموز 2019
    • سباق الثيران في مهرجان سان فيرمين في مدينة بامبلونا الإسبانية، 8 يوليو/ تموز 2019
    • امرأة تتحدث على الهاتف بجوار السيارات المدمرة بعد هطول أمطار غزيرة في تافالا، إسبانيا ، 9 يوليو/ تموز 2019
    • في مركز الاقتراع في أثينا، اليونان 7 يوليو/ تموز 2019
    • انطلاق مهرجان سان فيرمين في مدينة بامبلونا الإسبانية، 6 يوليو/ تموز 2019
    • المشاركون في بطولة العالم لحمل الزوجات في سونكاجافري، فنلندا 6 يوليو/ تموز 2019
    • مارة على جسر مكسور في سيلهيت، بنغلاديش 7 يوليو/ تموز 2019
    • قط بين كاميرات التصوير خلال مباراة كرة القدم لكأس الأمم الأفريقية في ملعب الإسماعيلية، مصر، 8 يوليو/ تموز 2019
    • طبالون خلال الاحتفال بيوم المدينة في كالينينغراد الروسية
    • المشاركون في المرحلة الرابعة من بطولة كأس الأمواج القوية (Strong Waves Tour) في ركوب الأمواج في فلاديفوستوك الروسية. والفائز بالبطولة سيتوجه إلى جولة التصفيات المؤهلة للبطولة الأمواج القوية في موسكو
    © AFP 2019 / Gabriel Bouys
    عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصمم الإسباني هانيبال لاغونا في إطار عرض أزياء " أسبوع مرسيدس بنز للأزياء" في مدريد، 8 يوليو/ تموز 2019

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    تجدون في ألبومنا الكثير من الصور الشيقة للأسبوع المنصرم...

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