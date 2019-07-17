الفن يصنع العجائب...المهرجان الدولي للرسم على الجسم

أمضى الفنانون والمشاركون في المهرجان ما يقارب ست ساعات لإظهار جمال هذا الشكل القديم من الفن.
تميز المهرجان بعروض أزياء رافقته برامج موسيقية استقطبت آلاف الزوار.
شارك في المهرجان العالمي للرسم على الجسم 22 فنانا من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم في مدينة كلاغنفورت، النمسا، في نهاية الأسبوع الماضي لإظهار مهاراتهم وخيالهم، والمنافسة للحصول على الجائزة.
أمضى الفنانون والمشاركون في المهرجان ما يقارب ست ساعات لإظهار جمال هذا الشكل القديم من الفن.
تميز المهرجان بعروض أزياء رافقته برامج موسيقية استقطبت آلاف الزوار.
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