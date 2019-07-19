Widgets Magazine
تسجيل
13:30 19 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    صور

    خرفان تجتاح باريس وأمطار ليست بصيفية تهطل على موسكو... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 0 0
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • مشاركو مهرجان سان فرمين في بامبلونا في إسبانيا
    • تمر الفرقاطة بولتافا عبر جسر دفورتسوفي (جسر القصر) للمشاركة في بروفات العرض البحري الرئيسي بمناسبة يوم البحرية
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى كتدرائية سباسو-بريوبراجينسكي التابعة لدير الرجال فالامسك في جمهورية كاريليا الروسية
    • رياضيات المنتخب الروسي يشاركن في البرنامج الفني لمسابقات فرق السباحة الإيقاعية في بطولة العالم للألعاب المائية الـ18 في غوانغجو، كوريا الجنوبية
    • جنود الجيش الفرنسي يحملون أسلحة مضادة للطائرات المسيرة أثناء العرض العسكري بمناسبة يوم الباستيل في شارع الشانزليزيه في باريس، فرنسا، 14 يوليو/ تموز 2019
    • حيوان الراكون أثناء تناول طعامه في حديقة الحيوان، للحيوانات المفترسة الصغيرة من حديقة سفاري بريموركسي الروسية
    • أشخاص يافعون أثناء أعمال الشغب التي وقعت في الشانزليزيه، بعد انتهاء العرض بمناسبة يوم باستيل في باريس
    • ركاب السفينة الدوارة في حديقة ملاهي على خلفية البدر، في الذكرى الـ50 لإطلاق Apollo 11 على القمر، 16 يوليو/ تموز 2019 في مدينة كانساس سيتي
    • مشاركون في حفل عشاء دينر أون بلانك السنوي في حي مانهاتن في 17 يوليو/ تموز 2019 في مدينة نيويورك. حيث تجمع أكثر من 5500 ضيف لحفل منبثق سنويًا، والذي يلتزم بقواعد اللباس الصارمة البيضاء بالكامل. تعود فعالية دينر أو بلانك (Diner En Blanc) في الأصل إلى باريس عام 1988، وازدادت شعبيتها وتستضيفها مدن في مختلف أنحاء العالم.
    • امرأة من السكان المحليين تنظر من النافذة بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بعد انهيار مبنى في مومباي بالهند، 16 يوليو/ تموز 2019
    • فتاة تلتقط صورة للبحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ جزر المالديف، قرب محطة الطاقة الحرارية في نوفوسيبيرسك، روسيا 11 يوليو/ تموز 2019
    • مشاركو مهرجان لا تيرانا في شمال تشيلي، 15 يوليو/ تموز 2019
    • فتاة على ممر الشماه خلال هطول أمطار غزيرة في موسكو. أفاد مركز الأرصاد الجوية سابقا أن الصيف الحقيقي قد تعود في شهر أغسطس/ آب القادم (ربما في نهايته)!
    • مشارك في مهرجان سان فرمين في بامبلونا في إسبانيا
    • عمال يلتقطون صوراً للدرع الأنفاق الوقائي أثناء بناء محطة مترو جديدة في موسكو اسمها نيجيغورودسكايا
    • فتاة ترتدي زيًا تسير في الشارع أثناء مهرجان كوميك كون انترنشنال (Comic Con International) في سان دييغو، كاليفورنيا، 17 يوليو/ تموز 2019
    • نساء هنديات يمشين أثناء عاصفة ترابية في سانجام، التقاء أنهار الغانج ويامونا وساراسواتي الأسطوري، في الله أباد في 16 يوليو/ تموز 2019
    • رجال يلعبون تشينلون (chinlone) في معبد كايتي يوي، المعروف أيضًا باسم معبد غولدن روك، في ولاية مون في ميانمار 13 يوليو/ تموز 2019
    • الناس يستريحون في منطقة آرت كوست على سد نهر ينيسي في كراسنويارسك، روسيا، 16 يوليو/ تموز 2019
    • متسلقة الجرف تقفز من فوق جرف في بيروت في إطار مسابقة الريد بول كليف دايفينغ للسيدات أو القفز عن الصخور مباشرة من صخرة الروشة في بيروت لبنان
    • فعالية مسيرة الدراجات الهوائية الليلية في موسكو
    • أحد الـريكورتادور يقفز فوق الثور خلال مسابقة مصارعة الثيران في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، إسبانيا 13 يوليو/ تموز 2019
    • يتجمع أشخاص وسائحون تنجريون (فئة عرقية) بالقرب من بركان برومو، خلال مراسم الاحتفال كاسادا السنوي، حيث كان يقوم الهندوس طقوس بإلقاء قربان مثل المحاصيل والماشية في الحفرة، وذلك بفضل العطاء لآلهتهم، في بروبولينغو، مقاطعة جافا الشرقية، إندونيسيا 18 يوليو/ تموز 2019
    • لاعب فريق نادي بارتاك موسكو، غيورغي جيكيا، يفرح لتسجيل هدف في مباراة مع فريق نادي سوتشي في المرحلة الأولى لبطولة روسيا للأندية
    • نشطاء مسيرة اكستينكشن ريبيليون شرق لندن، بريطانيا 13 يوليو/ تموز 2019
    • فتاة تحاول الإمساك بفقاعات الصابون في متنزه في مونتيفيديو ، أوروغواي 14 يوليو/ تموز 2019
    • حلاق هندي في أحد شوارع نيودلهي القديمة، الهند 14 يوليو/ تموز 2019
    • رياضيات المنتخب الياباني أثناء برنامج الفني لمسابقات فرق السباحة الإيقاعية في بطولة العالم للألعاب المائية الـ18 في غوانغجو، كوريا الجنوبية 14 يوليو/ تموز 2019
    • أطفال يقفزون إلى المياه في خليج مانيلا بالفلبين بعد هطول أمطار غزيرة
    • قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019
    • رياضياتا المنتخب الروسي (سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا) تشاركان في البرنامج الفني لمسابقات فرق السباحة الإيقاعية في بطولة العالم المائية الـ18 في غوانغجو، كوريا الجنوبية 16 يوليو/ تموز 2019
    © Sputnik . Alejandro Martinez Velez
    مشاركو مهرجان "سان فرمين" في بامبلونا في إسبانيا

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    ينتهي هذا الأسبوع بانطلاق بطولة العالم للألعاب المائية لعام 2019 في كوريا الجنوبية، وانطلاق مهرجان "سان فرمين" في إسبانيا، وقطيع من الخراف يصل إلى باريس، وصيف موسكو "ليس صيفي"...هذه وغيرها الكثير من اللقطات المثيرة ترونها في ألبومنا الأسبوعي…

    الكلمات الدلالية:
    روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك