خرفان تجتاح باريس وأمطار ليست بصيفية تهطل على موسكو... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

ينتهي هذا الأسبوع بانطلاق بطولة العالم للألعاب المائية لعام 2019 في كوريا الجنوبية، وانطلاق مهرجان "سان فرمين" في إسبانيا، وقطيع من الخراف يصل إلى باريس، وصيف موسكو "ليس صيفي"...هذه وغيرها الكثير من اللقطات المثيرة ترونها في ألبومنا الأسبوعي…