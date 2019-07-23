الجبال الذهبية: كيف يتم استخراج الكبريت من بركان نشط في إندونيسيا

مكان جميل، أشبه بجبال من الذهب، لكنه خطير. تكاد ترى أي سائح في هذا المكان، ذلك أن هنا يتم الحصول على الكبريت. جمع لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم صور للمكان.
في الجزء الشرقي من جزيرة جافا، هناك مكان مذهل ولكنه خطير للغاية - بركان كواه آيجن.
مكان جميل، أشبه بجبال من الذهب، لكنه خطير. تكاد ترى أي سائح في هذا المكان، ذلك أن هنا يتم الحصول على الكبريت. جمع لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم صور للمكان.
صممت الشركة الروسية لبناء السفن السياحية في القطب الشمالي مع مهبط طائرات الهليكوبتر، وربما أيضا الكازينوهات.
تصادف هذا العام الذكرى الخمسين لأول هبوط على سطح الرفيق الوحيد للكرة الأرضية - القمر. "هذه خطوة واحدة صغيرة لرجل، لكنها قفزة عملاقة للبشرية". بهذه الكلمات من رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ بدأ فصل جديد في استكشاف الفضاء.
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
شارك في المهرجان العالمي للرسم على الجسم 22 فنانا من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم في مدينة كلاغنفورت، النمسا، في نهاية الأسبوع الماضي لإظهار مهاراتهم وخيالهم، والمنافسة للحصول على الجائزة.
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