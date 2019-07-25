الجمال الأفريقي...مسابقة ملكة جمال جنوب السودان

جنوب السودان هو واحد من أفقر دول العالم ولا يزال يعاني من صراع مسلح. ومع ذلك، يتم تنظيم مسابقات جمال. وهكذا أقيمت مسابقة "ملكة جمال العالم جنوب السودان 2019 " مؤخراً في جوبا.

ولم تمنع الأوضاع المتوترة في جنوب السودان من اختيار ملكة جماله لهذا العام، حيث حازت الشابة ماريا ناياينا، 22 عاما، بلقب "Miss World South Sudan"، خلال المسابقة التي انعقدت الأحد الماضي في مدينة جوبا.