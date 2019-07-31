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16:32 31 يوليو/ تموز 2019
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    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر يوليو 2019

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    • مشاركو فعالية أوغروكود خلال مهرجان لاندشافت في قرية نيكولا-لينيفيتس في منطقة كالوجسكايا الروسية
    • سياح يلتقطون صورا على خلفية قلعة السنونو خارج يالطا، القرم، روسيا
    • أشخاص يافعون أثناء أعمال الشغب التي وقعت في الشانزليزيه، بعد انتهاء العرض بمناسبة يوم باستيل في باريس
    • مهرجان فونتانكا الدولي على نهر فونتانكا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى كتدرائية سباسو-بريوبراجينسكي التابعة لدير الرجال فالامسك في جمهورية كاريليا الروسية
    • عامل خلال فحص درع الأنفاق الوقائي أثناء بناء محطة مترو جديدة في موسكو اسمها نيجيغورودسكايا
    • شاب يلتقط صورة للفتاتين على خلفية البحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ جزر المالديف، 11 يوليو/ تموز 2019
    • تدريبات للفنون القتالية في إطار مهرجان فنون القتال اليابانية بودو في موسكو
    • كلب في الخدمة - خلال المسابقات الإقليمية بين الإدارات بين أخصائيي الكلاب في وكالات إنفاذ القانون في منطقة زابايكال الروسي
    • سياح بالقرب من المقبرة في مدينة الموتى في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية
    • موظفو شركة خطوط الطيران الجوي آيروفلوت في شارع غمرته المياه بالقرب من مطار شيريميتيفو في ضواحي موسكو
    • فتاة تتأرجح في منتجع التزلج روزا خوتار في سوتشي الروسية
    • رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي تعادر مكان إقامتها في10 داونينغ ستريت، بعد الاستقالة، 24 يوليو/ تموز 2019
    • أحد الشبلين، الذي ولد لزوجين من الوشق من شرق سيبيريا في 20 مايو/ أيار، يخرج في نزهة من القفص من حديقة الحيوان في موسكو.
    • الممثلة أليسا غريبينشيكوفا خلال المهرجان الروسي أيام شوكين في يالطا المكرس لإحياء ذكرى الممثل الروسي فاسيلي ماكوروفيتش شوكين
    • زوار مهرجان المناظر الطبيعية أرخوستويانيه في قرية نيكولا-لينيفيتس في منطقة كالوغا الروسية
    • مارة يعبرون الشارع في منطقة بالقرب من مترو كييفسكي فوكزال وسط موسكو
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع أعضاء البعثة بعد الغوص إلى قاع خليج فنلندا بواسطة غواصة ش-308 (سيومغا)، 27 يوليو/ تموز 2019
    • لاعب فريق نادي بارتاك موسكو، غيورغي جيكيا، يفرح لتسجيل هدف في مباراة مع فريق نادي سوتشي في المرحلة الأولى لبطولة روسيا للأندية
    • مشارك في سباق رالي طريق الحرير خلال مرحلة التأهيل في منطقة إركوتسك الروسية
    • مصنع معالجة الخبث في مصنع تشيريبوفيتس المعدني في منطقة تشيريبوفيتسك الروسية
    • بيكزوجون رحمانوف (من أوزبكستان، يسار) وفيتشيسلاف ريابوف (من روسيا، يمين) في إطار مهرجان الملاكمة الرياضي على الساحة الحمراء في موسكو
    • حقول مزهرة في منطقة اسكيتيمسك بمنطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    • طاقم دبابة توري 99 (ZTZ-99) فريق من الصين خلال مسابقة الدبابات بياتلون الدبابات - 2019 في ألابينو في ضواحي موسكو
    • الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمواطنين بعد مراسم الاحتفال بيوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، 28 يوليو/ تموز 2019
    • إطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1بي والقمر الصناعي ميتيور-إم رقم 2-2 من محطة الإطلاق الفضائي الشرق
    • حيوانات الراكون أثناء إطعامهم في حديقة الحيوانات المفترسة الصغيرة التابعة لحديقة سفاري في منطقة بريمورسكي كراي الروسية
    • المغنية كريستينا أغيليرا أثناء حفل موسيقي في ملعب دينامو في موسكو
    • سيارة فولغا قبل بدء السباق السنوي GUM-Autorall على على الساحة الحمراء في موسكو، والتي تشارك فيه سيارات من انتاج أعوام 1930-1970 في مسافة 100 كلم.
    • نحلة على زهرة عباد الشمس في منطقة كراسنودار الروسية
    • عامل داخل الطائرة سوخوي سوبرجيت 100 في مصنع غاغارين في منطقة كومسومولسك-نا-آموري (كومسومولسك على آمور) الروسية
    • أمريكيون يشاهدون الألعاب النارية فوق جسر بروكلين في نيويورك خلال احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي.
    • فتاة تتوقف على ممر للمشاة في حي كوتوزوفسكي بروسبيكت لتلتقط صورة لمجمع موسكو سيتي وسط موسكو بعد سقوط أمطار غزيرة.
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    مشاركو فعالية "أوغروكود" خلال مهرجان "لاندشافت" في قرية نيكولا-لينيفيتس في منطقة كالوغا الروسية

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر يوليو/ تموز لعام 2019.

    الكلمات الدلالية:
    وكالة سبوتنيك, سبوتنيك
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