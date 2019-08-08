خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس

يحتفل اليوم، 8 أغسطس/ آب، باليوم العالمي لمتسلقي الجبال.

يحتفل اليوم متسلقو المرتفعات الشاهقة، الجبال، والجرف الصخرية وغيرها، حول العالم بيومهم الذي يعبرون فيه عن حبهم الفريد للتسلق.

تشاهدون في ألبوم فريق "سبوتنيك" صورا تأسر الأنفس لمتسلقي الجبال والمرتفعات.