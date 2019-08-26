نادرة وفاخرة...سيارات آخر شاه في إيران

محمد رضا بهلوي - الشاه الخامس والثلاثين والأخير لإيران، عُرف بتمسكه بآراء علمانية، وشغفه بالترف، وكان معروفًا بحبه للسيارات الفارهة والنادرة

كان الإيراني المخلوع شاه محمد رضا بهلوي معروفًا بشغفه بالسيارات الرياضية، وغالبًا ما كان يأخذ واحدة من مجموعة سياراته الفاخرة في ذلك العصر، للقيادة على الطريق السريع حول طهران في وقت متأخر من الليل.

ضمن مجموعته الخاصة، يمكنك أن تجد كل شيء تقريبًا: من سيارات ليموزين الأنيقة إلى مركبة ذاتية الدفع على الثلج، وحتى عربة عادية. اليوم، يتم عرض الجزء الأكبر من سيارات الشاه في إيران في متحف السيارات الملكية في مقر الشاه السابق "قصر سعد أباد".

يقدم المتحف سيارة "مرسيدس بنز إس إس إل" (Mercedes-Benz SSL) التابعة لمكلية فرح بهلوي (زوجة الشاه محمد رضا بهلوي) - التي تعتبر من أجمل السيارات الكلاسيكية في العالم.