أغنى الممثلات في العالم لعام 2019

الممثلة سكارليت يوهانسون احتلت المركز الأول في تصنيف "فوربس" الذي بلغت إيراداتها لعام 2014 قدرها 56 مليون دولار ، بما في ذلك 35 مليون وحدها لمشاركتها في فيلم Avengers: Endgame