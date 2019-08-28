أقوى لحظات المعرض الجوي الفضائي "ماكس 2019" في موسكو

افتتح الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي ورجب طيب أردوغان المعرض الجوي الفضائي "ماكس 2019"، الذي سيقام حتى 1 سبتمبر/ أيلول في مطار جوكوفسكي ، في الضواحي الجنوبية الشرقية لموسكو.