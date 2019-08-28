أقوى لحظات المعرض الجوي الفضائي "ماكس 2019" في موسكو

يعرض لكم فريق عمل "سبوتنيك" أجمل وأقوى لقطات من المعرض الجوي الفضائي "ماكس 2019" في ضواحي موسكو.
افتتح الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي ورجب طيب أردوغان المعرض الجوي الفضائي "ماكس 2019"، الذي سيقام حتى 1 سبتمبر/ أيلول في مطار جوكوفسكي ، في الضواحي الجنوبية الشرقية لموسكو.
يعرض لكم فريق عمل "سبوتنيك" أجمل وأقوى لقطات من المعرض الجوي الفضائي "ماكس 2019" في ضواحي موسكو.
نشرت مجلة "فوربس" تصنيفها التقليدي لأعلى أجور الممثلات في العالم لعام 2019. إيراداتهم مجتمعة معا للعام الماضي قدّرت بـ314.6 مليون دولار.
محمد رضا بهلوي - الشاه الخامس والثلاثين والأخير لإيران، عُرف بتمسكه بآراء علمانية، وشغفه بالترف، وكان معروفًا بحبه للسيارات الفارهة والنادرة
يحتفل اليوم، 8 أغسطس/ آب، باليوم العالمي لمتسلقي الجبال.
قبل خمس سنوات في دونباس، قُتل المراسل الصحفي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" الروسي أندريه ستينين.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)