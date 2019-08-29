الجميلات والطائرات في معرض "ماكس 2019"

افتتح المعرض الجوي - الفضائي "ماكس 2019"، الذي يقام حتى 1 سبتمبر/ أيلول في مطار جوكوفسكي، في الضواحي الجنوبية الشرقية لموسكو.

يقام معرض "ماكس" في روسيا منذ عام 1993 بمعدل مرة واحدة كل سنتين. وتجري فعاليات هذا المعرض هذا العام في مدينة جوكوفسكي (ضواحي موسكو) خلال الفترة من 27 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول.