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    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أغسطس 2019

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    • المشاركات في نهائيات مسابقة ميسيس روسيا 2019 في موسكو
    • طائرات ميغ 29 لفرقة الاستعراض الجوي ستريجي خلال عرض في مسابقة أفيادارتس في ميدان دوبروفيتشي للتدريب على الطيران بالقرب من ريازان الروسية
    • الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يزوران معرض ماكس 2019 الدولي في مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
    • عازف البوق تيد ويلسون من الولايات المتحدة خلال مشاركته في مهرجان الموسيقى الدولي الـ17 في القرم Koktebel Jazz Party
    • قائد طائرة آيرباص التي هبط بها وسط حقل من عباد الشمس منقذا بذلك جميع ركابها بما فيهم الطاقم. ،دامير يوسوبوف، قائد فريق آيرباص A321 ، يركل كرة القدم في مباراة الجولة الـ6 من بطولة كرة القدم الروسية بين أندية الدوري الممتاز بين ف ك أورال و ف ك كريليا سوفيتوف .
    • السماء المرصعة بالنجوم التي شوهدت في إقليم كراسنودار الروسي أثناء أمطار من النيازك
    • عارضة الأزياء الأمريكية مارثا هانت على السجادة الحمراء في النسخة الـ76 حفل افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الدولي
    • فعالية أكبر علم روسي في حي بروسبيكت ساخاروفا في موسكو بمناسبة اليوم الوطني لعلم روسيا
    • مهرجان موتوستوليتسا 2019 في سان بطرسبورغ
    • رئيس موقع ريا نوفوستي أوكرانيا، كيريل فيشينسكي، بعد اجتماع لمحكمة الاستئناف في كييف، أوكرانيا
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مسيرة للدراجات النارية الذئاب الليلية التي ينظمها نادي الدراجات النارية الذئاب الليلية (نوتشنيه فولكي) في سيفاستوبول يقود دراجة نارية من طراز أورال مع مركبة
    • المغنية جينفر لوبيز خلال حفل غنائي في ملعب دينامو أرينا في موسكو
    • إحدى المشاركين في رحلة التلاميذ تكريما للذكرى الـ60 لتأسيس أسطول كاسحة الجليد النووي، في القطب الشمالي
    • متظاهرون في هونغ كونغ، 2019
    • يقوم النحال سيرغي بالتشيوك في منحل بالقرب من قرية راكوفكا في منطقة بريمورسكي كراي
    • المشاركون في تظاهرة احتجاجية ضد قمة مجموعة السبع في فرنسا
    • ألعاب نارية في حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ12 للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو.
    • رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف يلاعب جروا صغيرا اسمه آيك، وهباه إياه رئيس تركمانستان في مقر غوركي
    • صبي بجوار سيارة غاز-إم1 في أحد الحقول، منغوليا
    • مشاركون في المظاهرة الاحتجاجية ضد تعيين آرسن آفاكوف رئيسا لوزارة الشؤون الداخلية أمام البرلمان الأوكراني رادا في كييف، أوكرانيا
    • مغنية هيب هوب يكاتيرينا تكاتشينكو (ليل كايت) في مهرجان موسيقى الجاز راب كوكتيبيل (Rap Koktebel) في القرم
    • زوار مهرجان Lotus-2019 على بحيرة باسين في بريموريه الروسية
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع أطفال الأسر المتضررة من الفيضانات في منطقة إركوتسك في سوتشي
    • إطلاق صاروخ حامل Soyuz-2.1a مع مركبة الفضاء Soyuz MS-14 من منصة الإطلاق بايكونور
    • المشاركون في المهرجان السنوي لا توماتينا في مدينة بونيول، فالنسيا، إسبانيا
    • قوس قزح فوق إحدى المناطق المأهولة من أراضي منغوليا
    • الخيول البرية بالقرب من قرية كاشكاراتسي في منطقة تيرسكي في منطقة مورمانسك
    • تقدم المغنية لوبودا في أمسية الذكرى السنوية لفنان الشعب الروسي - إغور كروتوي في إطار المسابقة الدولية لفناني الأداء الموجة الجديدة - 2019 في سوتشي.
    • إزالة طائرة A321 من قبل طاقم الإنقاذ والطوارئ من موقع هبوطها الاضطراري في حقل للذرة في قرية ريباكي الروسية
    • ممثلة مسرح سيرك عتيق في عرض لمسارح الشوارع كجزء من منتدى المدن القديمة في ريازان الروسية
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019
    • عرض سيارة أوروس سينات في معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
    • فتيات يستعرضن على خشبة المسرح كجزء من فعالياة الاحتفال بيوم اللياقة البدنية في موسكو
    • أنثى الدب القطبي مع شبل الدب في جزيرة هوكر في أرخبيل أرض فرانس جوزيف، في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي حيث تابع حملة تنظيف الأرخبيل
    • مهرجان الألعاب النارية الدوليروستيخ في حديقة براتييفسكيي في موسكو
    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    المشاركات في نهائيات مسابقة "ميسيس روسيا 2019" في موسكو

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر أغسطس/ آب لعام 2019.

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, روسيا
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