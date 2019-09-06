بدء عام دراسي جديد وعراك في برلمان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع الذي ابتدأ بتصاعد التوتربين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، والتحضيرات الجارية لإقامة انتخابات الرئاسة التونسية..
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع الذي ابتدأ بتصاعد التوتربين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، والتحضيرات الجارية لإقامة انتخابات الرئاسة التونسية..
نشر موقع "ترو لوكسوري ترافيل" للسياحة، قائمة بأفضل الأماكن للسياحة من حيث الطبيعة البرية لعام 2019.
تلاميذ معهد ناخيموف للبحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ يشاركون في مراسم الاحتفال بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
طالبات في السنة الأولى من معهد كراسنودار للدراسات العليا للطيران الحربي (معهد باسم بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف) يشاركن في مراسم أداء القسم قبل الدخول في العام الدراسي الجديد.
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.
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