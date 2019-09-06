Widgets Magazine
تسجيل
19:03 06 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    صور

    بدء عام دراسي جديد وعراك في برلمان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 0 0
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • احتجاجات في هونكونغ، 31 أغسطس/ آب 2019
    • مراسم احتفالية بمناسبة انطلاق المنتدى الاتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل توزيع جوائز بطولة الجودو الدولية الثالثة، التي سميت باسم جيغورو كانو، بين الشباب والشابات في إطار المنتدى الاتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية
    • ألعاب نارية بمناسبة اختتام مهرجان سباسكايا باشنيا، مهرجان الموسيقى العسكري في الساحة الحمراء بموسكو
    • مشاركون في فعالية كولور ران مسافة 5 كيلومترات في بروكسل، 31 أغسطس 2019
    • اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاجات ضد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في بنغالور، 4 سبتمبر 2019
    • أداء فني للمنتخب الوطني الروسي في نهائي المجموعة مع الكرات في مرحلة بطولة كأس التحدي للجمباز الإيقاعي 2019 في قازان
    • تمثال لداشا نامداكوفا حارس بايكال، المثبت على جزيرة أولخون لبحيرة بايكال في منطقة إيركوتسك الروسية
    • فتيات المعرض الدولي ماكس 2019 في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو
    • طائرة سو-30 إس إم خلال الاستعراض الجوي من قبل فرقة روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في المعرض الدولي ماكس 2019 في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى أولان باتور عاصمة منغوليا، 3 سبتمبر 2019
    • الرجل الآلي سكاي بوت إف-850 على متن محطة الفضاء الدولية
    • صورة لإعصار دوريان من محطة الفضاء الدولية، 2 سبتمبر 2019
    • الجرس الأول في اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد في مدرسة رقم 11 في كراسنودار الروسية
    • عواقب تصادم قطار مع شاحنة عند مفترق طرق في يوكوهاما، اليابان 5 سبتمبر 2019
    • فتاة على السجادة الحمراء في العرض الأول للفيلم الوثائقي كيارا فيراغني غير المنشورة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 76
    • أحد المواطنين من السكان المحليين يشارك في انتخابات مبكرة في إقليم زابايكاليه الروسي
    • باتريسيو غارينو (الأرجنتين) في مرحلة المجموعات من بطولة العالم لكرة السلة 2019 بين منتخبي الأرجنتين وجمهورية كوريا الجنوبية
    • نساء يسرن عبر الأنقاض بعد إعصار دوريان في جزيرة كريت أباكو في مارش هاربر، جزر البهاما 3 سبتمبر 2019
    • طالبة معهد كراسنودار للدراسات العليا للطيران العسكري (باسم بطل الاتحاد السوفياتي أ.ك. سيروف) خلال مراسم أداء القسم
    • زيارة عمل للرئيسالروسي فلاديمير بوتين إلى منطة سيبيريا الفدرالية
    • مناورات جنود أسطول البحر الأسود في ميدان عسكري أوبوك بالقرب من فيوديسيا في ساحل القرم، التدريب على إنزال المظليين
    • عارضات الأزياء من المصممة إلفيرا حسنوفا في أسبوع الموضة الأوكراني في كييف
    • قط يلبس نظارات على كتف صاحبه ي معرض بيت إكسبو تشامبيونشيب (Pet Expo Championship) في بانكوك، 30 أغسطس 2019
    • عارضات ترويج لشركة في كاماز في المعرض الدولي للمركبات التجارية Comtrans 2019 في موسكو.
    • البرق فوق نصب فيتوريو إيمانويل الثاني في روما، 2 سبتمبر 2019
    • عراك في البرلمان في بورت أو برنس، هايتي 3 سبتمبر 2019
    • رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أثناء اجتماع البرلمان الأوكراني في كييف
    • قطيع من الأغنام يقفون تحت الغيوم في ألمانيا، 2 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / Anthony Wallace
    احتجاجات في هونغ كونغ، 31 أغسطس/ آب 2019

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع الذي ابتدأ بتصاعد التوتربين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، والتحضيرات الجارية لإقامة انتخابات الرئاسة التونسية..

    الكلمات الدلالية:
    روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك