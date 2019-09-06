بدء عام دراسي جديد وعراك في برلمان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

طالبات في السنة الأولى من معهد كراسنودار للدراسات العليا للطيران الحربي (معهد باسم بطل الاتحاد السوفيتي أ. ك. سيروف) يشاركن في مراسم أداء القسم قبل الدخول في العام الدراسي الجديد.