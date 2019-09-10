وجه الأرض الجديد...من يؤثر على تغييره

هذه المناظر الطبيعية ناجمة عن استخراج الفحم. عن طريق تعدين الفحم الحجري، حيث يتم خفض المياه الجوفية، تتلامس المعادن مع الأكسجين والماء. وهذا يؤدي إلى هيدروكسيد الحديد والكبريتات مما يؤدي إلى تغير لون الماء.