سبتمبر صيفي... درجات الحرارة في موسكو تحطم الرقم القياسي للخريف

اليوم، 12 سبتمبر/ أيلول، الساعة 13:00، وصلت درجة حرارة الهواء في العاصمة موسكو إلى 26 درجة تقريبًا.

يقول خبراء الأرصاد الجوية إن درجة حرارة شهر سبتمبر/ أيلول تزيد بمقدار 5 درجات على الأقل عن االمتعارف عليه في هذه الفترة المناخية من العام.

يذكر أن آخر مرة وصلت فيها درجات الحرارة إلى هذا الرقم في مثل هذا اليوم كانت قبل 64 عامًا - أي عام 1955.