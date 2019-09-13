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13:50 13 سبتمبر/ أيلول 2019
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    جونسون يحاول الإمساك بثور...وزفاف 99 شخصا في يوم واحد...صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • فريق المشجعات في ملعب ريمون جيمس، تامبا، فلوريدا 8 سبتمبر 2019
    • اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال تجمع حاشد للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 46 للانقلاب العسكري بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه، تشيلي 8 سبتمبر 2019
    • فتاة في مهرجان العنب في حديقة الفايكنغ التفاعلية في شبه جزيرة القرم
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع السكان المحليين قبل وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للمشاركين في الحرب الوطنية العظمى والحروب المحلية والمقاتلين المشاركين في العمليات العسكرية في داغستان في عام 1999. (الصورة: 12 سبتمبر 2019)
    • الرجل الآلي فيودور الروسي يعود إلى موطنه روسيا بعد مهمة قام بها على متن محطة الفضاء الدولية
    • صبي يركب سيارة لعبة في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 9 سبتمبر 2019
    • النيران تشتعل في سيارة للشرطة أثناء الاحتجاجات السترات الصفراء في مونبلييه، فرنسا 7 سبتمبر 2019
    • المشاركون في مهرجان كاسكاموراس، إسبانيا 9 سبتمبر 2019
    • التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مع رئيس تحرير ريا نوفوستي أوكرانيا كيريل فيشينسكي بعد إطلاق سراحه من قبل محكمة الاستئناف الأوكرانية، 9 سبتمبر 2019
    • مواطنون يجلسون بالقرب من ضفة نهر موسكو في حديقة موزيون في موسكو، 10 سبتمبر 2019
    • مسلمو الشيعة العراقيون في يوم عاشوراء في النجف، العراق 7 سبتمبر 2019
    • رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يزور مزرعة دارنفورد، إسكتلندا بريطانيا 6 سبتمبر 2019
    • مسلمو الشيعة في يوم عاشوراء في منامة، البحرين 10 سبتمبر 2019
    • أحد المتظاهرين الفلسطينيين يقذف الحجارة بالقرب من مستوطنة يهودية في بيت إيل، الأراضي المحتلة بالضفة الغربية، 9 سبتمبر 2019
    • تلاميذ فلسطينيون يلعبون الكرة في سااحة المدرسة في وادي الأردن (أو غور الأردن)، الأراضي المحتلة بالضفة الغربية، 11 سبتمبر 2019
    • رجل يجلس بين الأفيال في مهرجان الحصاد أونام في الهند، 11 سبتمبر 2019
    • وصول السفينة السياحية سبيكترام أو ذا سيز (Spectrum of the Seas) إلى ميناء فلاديفوستوك، التي تقوم برحلات سياحية من اليابان
    • الرئيس فلاديمير بوتين يدلي بصوته في انتخابات الدوما الروسية، في مركز الاقتراع رقم 2151 في مبنى أكاديمية العلوم الروسية (ران)
    • سيارات شركة مرسيدس في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
    • أطفال يلعبون لعبة كابادي (Kabaddi) في كلكتا، الهند 8 سبتمبر 2019
    • المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، حيث شمل 99 زوجا، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019
    • سيارة لادا بيرورا بعجلات عملاقة، تمثال في إحدى شوارع مدينة كراسنودار الروسية
    • عارضات أزياء في عرض أزياء الخريف للعلامة التجارية شركة تومي هيلفيغر (Tommy Hilfiger) في نيويورك، 8 سبتمبر 2019
    • تداعيات إعصار دوريان على جزيرة أباكو، الولايات المتحدة 5 سبتمبر 2019
    • فعاليات مهرجان العنب في حديقة الفايكنغ في قرية بيريفالنوي، منطقة سيمفيروبول الروسية
    • الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم يشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات، 10 سبتمبر 2019
    • امرأة تقف وسط الرياح القوية في طوكيو، اليابان 8 سبتمبر 2019
    • زائرة تقف أمام عمل المصور جاستن ساليفان (جنوب أفريقيا) بعنوان النشر، المعترف بها أفضل صورة في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
    © AFP 2019 / Getty Images/Julio Aguilar
    فريق المشجعات في ملعب "ريمون جيمس"، تامبا، فلوريدا 8 سبتمبر 2019

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع، والذي شهد مهرجانات مختلفة في العالم، والمعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، والذي سيتذكره الموسكوفيون على أنه الأدفأ في شهر سبتمبر...

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