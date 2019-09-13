جونسون يحاول الإمساك بثور...وزفاف 99 شخصا في يوم واحد...صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع، والذي شهد مهرجانات مختلفة في العالم، والمعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، والذي سيتذكره الموسكوفيون على أنه الأدفأ في شهر سبتمبر...