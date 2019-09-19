المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019

على عكس معظم الثدييات البحرية الأخرى، ليس لدى ثعالب البحر (قضاة البحر) دهون، ويعتمدون على الفرو السميك بشكل استثنائي للتدفئة. نظرًا لأن قدرة الفراء على صد المياه تعتمد على أقصى قدر من النظافة، فإن ثعالب البحر يقضون معظم وقتهم (عندما لا ينامون أو يأكلون) في الاستمالة، مما يوفر للمصورين عددًا غير محدود من الفرص للتصوير. الحيوان: ثعلب البحر. موقع التصوير: مرفأ القارب الصغير، سيوارد ألاسكا صورة بعنوان "يا إلهي!"، للمصور الأمريكي هاري إم. واكر