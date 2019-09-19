المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019

فريق "سبوتنيك" يقدّم لكم مجموعة الصور الكوميدية المذهلة التي دخلت قائمة الأعمال المصورة المتأهلة للنهائي من المسابقة هذا العام.
أصدرت لجنة تحكيم "جائزة التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019" (Comedy Wildlife Photography Awards 2019.)، قائمة المتأهلين للتصفية النهاية من المسابقة لعام 2019 ، وسيعرف اسم المصور الذي حصل على أفضل لقطة حيوانية في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
فريق "سبوتنيك" يقدّم لكم مجموعة الصور الكوميدية المذهلة التي دخلت قائمة الأعمال المصورة المتأهلة للنهائي من المسابقة هذا العام.
على عكس الأراضي الاستوائية الساطعة الألوان، لا يمتلك الشمال الروسي الهادئ الكثير من الألوان ليقدمها لناظريه، إلا أن جماله مذهل وساحر بطريقته الخاصة.
جذبت مسابقة التصوير الفلكي لعام 2019 هذا العام عددًا مذهلاً من المشاركين المنافسين بلغ 4602 مشارك من 90 دولة من مختلف أنحاء العالم.
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
اليوم، 12 سبتمبر/ أيلول، الساعة 13:00، وصلت درجة حرارة الهواء في العاصمة موسكو إلى 26 درجة تقريبًا.
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