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12:58 23 سبتمبر/ أيلول 2019
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    سبعة أماكن على كوكب الأرض لا حركة للسيارات فيها

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    • بفضل التشريع الذي يحميها ويحظر حركة سير السيارات، لم تعرف مدينة هيدرا اليونانة مصير العديد من المواقع السياحية الأخرى وبقيت على حالها.
    • جزيرة سارك، هي جزيرة صغيرة في جزر القنال الإنجليزي، جنوب غرب بحر المانش، ويبلغ عدد سكانها حوالي 600 شخص.
    • السيارات ممنوعة في جزيرة سارك البريطانية. يسافر سكانها بالدراجة والمركبات التي تجرها الخيول والعربات. يحق للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة فقط استخدام وسائل النقل الآلية.
    • ماكيناك أيلاند هي مدينة تقع على الجزيرة التي تحمل نفس الاسم. وتقع على بحيرة هورون وهي مرتبطة بولاية ميشيغان. بمجرد الهبوط على الجزيرة، يمكنك المشي أو ركوب الدراجة أو هناك.
    • تم حظر حركة وسائل النقل الآلية في جزيرة ماكيناك في عام 1898. باستثناء مركبات الطوارئ والخدمات الفنية.
    • سيارة أجرة تجرها الخيول في جزيرة ماكيناك، ميشيغان.
    • يعود تاريخ تأسيس مدينة فاس المغربية إلى عام 789 الميلادي. واليوم، يتعلق الأمر بأهم منطقة للمشاة في المدينة.
    • تم إعلان مدينة الفاس المغربية، التي تم الحفاظ على الهندسة المعمارية العربية الإسلامية بشكل جيد، وصنفت ضمن قائمة أهم مواقع التراث العالمي في عام 1981.
    • زقاق في مدينة فاس العريقة.
    • على جزيرة هيدرا اليونانية لا توجد سيارات أو دراجات نارية أو بخارية. السكان هنا يركبون على ظهور الخيل والحمير والبغال والدراجات. المركبات الآلية الوحيدة هي شاحنات القمامة.
    • هيدرا هو منتجع شهير يقع على البحر حيث يمتلك الأثينيون الأثرياء وشخصيات عالمية شهيرة منازلا.
    • لا كومبارسيتا، وهي قرية تقع في مقاطعة قرطبة، هي إحدى وجهات السياحة البيئية. منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، كانت القرية مخصصة للمشاة فقط.
    • المدخل الرئيسي للمركز الإداري لمدينة لا كومبارسيتا، حيث بإمكان السياح تلقي خريطة القرية.، والحصول على المعلومات حول أسماء المطاعم والفنادق والأماكن الأخرى.
    • إن شوارع مدينة لامو الكينية، الواقعة على جزيرة تحمل نفس الاسم، متشابكة للغاية بحيث لا تستطيع السيارات الدوران هناك. السيارة الوحيدة التي يمكن العثور عليها على الجزيرة هي سيارة لمفوض الشرطة.
    • أطفال يركبون حمارا في لامو
    • سكان لامو يحملون البضائع على الحمير.
    • مدينة فينيسيا (البندقية) هي إحدى أشهر المدن في العالم. ولا يوجد بها إلا عجلات لعربات نقل الحقائب التي لا يزال يسمح باستخدامها. تم حظر ركوب الدراجات منذ عام 2016.
    • وقد تقرر الحظر المفروض على الدراجات لتجنب الاصطدامات في الأزقة (الضيقة). في البندقية، الحركة إما سيرا على الأقدام أو باستخدام القوارب.
    © Sputnik .
    بفضل التشريع الذي يحميها ويحظر حركة سير السيارات، لم تعرف مدينة هيدرا اليونانة مصير العديد من المواقع السياحية الأخرى وبقيت على حالها.

    يحتفى باليوم العالمي الخالي من السيارات في 22 سبتمبر/ أيلول من كل عام، حيث يتم دعوة سائقي السيارات إلى الامتناع عن القيادة.

    قام فريق عمل "سبوتنيك" بجمع سبعة أماكن في العالم لا يستخدم فيها السيارات أو المركبات الآلية إطلاقا، ويُمنع مرورها بسهولة.

    الكلمات الدلالية:
    فينيسيا, البندقية, كينيا, اليونان, المغرب
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