قريبا في المتحف... مومياء سنجام خدم لفراعنة الأسرة 19

تنتمي المومياوات في التابوتين إلى عائلة سنجام، وهو مسؤول كبير في مملكة مصر الجديدة، الذي كان يشرف على العمال في المقبرة، وإحدى زوجاته.

ضمن أعمال الترميم في تابوت الملك توت عنخ أمون، تم تفكيك اثنين من التوابيت القديمة يوم السبت الماضي بحضور وزير الآثار المصري خالد العناني ووسائل الإعلام في المتحف الوطني للحضارة المصرية في القاهرة.

وفقًا للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، فإن المومياوات الموجودة في التابوتين تعودان إلى سنجام، وهو مسؤول كبير أشرف على العمال في مقبرة دير المدينة، في شمال وادي الملوك في محافظة الأقصر، خلال عهد الملك سيتي الأول ورمسيس الثاني للأسرة التاسعة عشرة، منذ حوالي 3400 عام، والتابوت الثاني لإحدى زوجاته.

تم العثور على مومياوات سنجام إلى جانب 20 مومياء أخرى في مقبرة اكتشفها عالم الآثار المصرية الفرنسي ماسبيرو في الضفة الغربية لنهر النيل عام 1886.

سيتم استعادة التابوت المصنوع من الخشب الملون وعرضه في المتحف الوطني للحضارة المصرية، الذي تم افتتاحه جزئيًا في عام 2017.