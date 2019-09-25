أفضل عشرة أماكن لقضاء فصل الخريف بمزاج جيد

نشرت وكالة "سي إن إن" قائمة بعشرة أفضل أماكن للاستمتاع بها في فصل خريف عام 2019، هي كالتالي:

مهرجان "أكتوبرفيست" في ميونخ الألمانية، حديقة دببة "غريزلي" في كولومبيا البريطانية في كندا، مهرجانات البحر الكاريبي، حدائق موسكو لمشاهدة المناظر الخريفية الجميلة، نهاية الموسم الشتوي للتزلج على جبال الثلج في تشيلي، مهرجان "ديوالي للشموع والأضواء" في الهند، مهرجان بحيرة النجوم في مالاوي، لعبة كرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة، مهرجان القراصنة في جزر الكايمان، وسباق الخيول في ملبورن في أستراليا.