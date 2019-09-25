تدريب نخبة الجيش السوري على أيدي القوات الروسية في سوريا

وتظهر الصور تدريب نخبة جنود الجيش السوري مع المدربين العسكريين الروس في قاعدة عسكرية في يعفور، على بعد حوالي 30 كم غرب دمشق.
جولة مصورة بصحبة مرشدين من قوات الجيش الروسي وجنود النخبة السورية، المشاركين في دورة تدريبية تعليمية مع المدربين العسكريين الروس.
وتظهر الصور تدريب نخبة جنود الجيش السوري مع المدربين العسكريين الروس في قاعدة عسكرية في يعفور، على بعد حوالي 30 كم غرب دمشق.
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