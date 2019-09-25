تدريب نخبة الجيش السوري على أيدي القوات الروسية في سوريا

غالبًا ما تدعم مجالات الفن المختلفة بعضها بعضا، مما يلهم المبدعين لتوسيع آفاق الإبداع لديهم واكتشاف شيء جديد تمامًا. يمكن أن تؤثر لوحة جميلة على العديد من الملحنين والنحاتين والكتاب والشعراء والراقصين، وبالطبع المصممين الذين يجمعون بسهولة بين الفن الرفيع والأزياء الحديثة.