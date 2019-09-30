أفضل صور "سبوتنيك" في شهر سبتمبر 2019

تسلط مسابقة "المصور البيئي لهذا العام" الضوء على أهم القضايا البيئية على كوكب الأرض، التي تحتفي أيضا بقدرة المنافسة لدى الكائنات الحية وقدرة الإنسان على البقاء والتجدد، الأمر الذي يبعث فينا الأمل جميعا - أننا نستطيع التغلب على تحديات الحياة بشكل دائم.