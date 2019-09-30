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15:26 30 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر سبتمبر 2019

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    • القمة الثلاية - اجتماع القادة: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، 16 سبتمبر 2019
    • فريق الجمباز الإيقاعي الروسي في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي بين السيدات في باكو، أذربيجان
    • مروحية من طراز مي-8 خلال المناورات الاستراتيجية واسعة النطاق تسينتر-2019 في ميدان دونغوز
    • عارضة الأزياء والممثلة الإيطالية مادالينا ديانا غينيا تصل إلى السجادة الحمراء في الحفل الـ76 لمهرجان كان السينمائي
    • الصاروخ الحامل سويوز-إف غا والمركبة الفضائية الروسية سويوز-إم إس-15 يتوجهان إلى نقطة الانطلاق بمركز الفضاء بايكانور في كزاخستان. من ضمن البعثة الفضاية، الرائد الإماراتي هزاع المنصوري
    • مواطنون يستمتعون بأجواء الخريف الدافئة في بولفار أوسينني في موسكو
    • جنود روس قبل بدء مهمة التدريب العسكري كجزء من مناورات ضباط القوات المسلحة الروسية في الميدان العسكري رايفسكي في إقليم كراسنودار الروسي
    • وصول أكبر سفينة سياحية سبيكتر أوف ذا سيز إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي. ويتواجد مركز السفينة في شنغهاي ومن المخطط القيام بالرحلات السياحية إلى اليابان.
    • مهرجان سباق الجري في موسكو
    • دبابة تي-72بي3 في الميدان العسكري يورغينسكي في منطقة كيميروفو خلال مناورات مركز القيادة الاستراتيجية تسينتر-2019.
    • المصارعان بريان أريغي وبوبوسمان باتوروف في المباراة 1/8 النهائي للملاكمة في وزن 63-69 كغم في بطولة العالم للملاكمة في يكاتيرينبورغ
    • مشجعو تسي إس كا أثناء مباراة المرحلة الثامنة من بطولة روسيا لكرة القدم بين أندية الدوري الروسي الممتاز - فريق نادي أرسنال (تولا) وفريق نادي تس س كا (موسكو)
    • عارضات ترويج لشركة في كاماز في المعرض الدولي للمركبات التجارية Comtrans 2019 في موسكو.
    • التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مع رئيس تحرير ريا نوفوستي أوكرانيا كيريل فيشينسكي بعد إطلاق سراحه من قبل محكمة الاستئناف الأوكرانية، 9 سبتمبر 2019
    • سو-35 خلال الاحتفال بيوم صانع السلاح في إيجيفسك الروسية.
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع السكان المحليين بعد زيارة مدرسة الثانوية رقم 6 في مدينة تولون، إقليم سيبيريا
    • مهرجان سوتشي للمناطيد الهوائية
    • الممثلة بينيلوبا كروز على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم واسب نيتورك (Wasp Network) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 76.
    • فريقة لرقص السلتيك خلال الحفل الختامي لمهرجان سباسكايا باشنيا في الساحة الحمراء في موسكو.
    • طائرات ياك-50 خلال المعرض الدولي للطيران ماكس-2019
    • المخرج الروسي كونستانتين بوغومولوف ومقدمة البرامج التلفزيونية كسينيا سوبتشياك سيارة بعد الزفاق في موسكو
    • سيارة لادا بيرورا بعجلات عملاقة، تمثال في إحدى شوارع مدينة كراسنودار الروسية
    • إعادة محاكاة أحداث الحرب الأفغانية (1979-1989) كجزء من المهرجان التاريخي العسكري السادس لشبه جزيرة القرم في تلال فيديوخيني
    • سائق فريق مرسيدس، لويس هاميلتون، في مؤتمر صحفي في سوتشي، حيث ستقام سباق الجائزة الكبرى الفوركولا 1
    • مراسم احتفالية لافتتاح مدرسة الشهيد عدنان كولكي وسط حضور شعبي ورسمي واسع إلى جانب معاون وزير التربية السوري، وسفير روسيا الاتحادية ألكسندر يفيموف، بعد ترميمها وإعادة تأهيلها بالكامل من قبل مجمع الأديان في روسيا الاتحادية
    • الرئيس فلاديمير بوتين يشارك في مراسم توزيع جوائز بطولة العالم للجودو لليافعين (18 عاما) في إطار المنتدى الاقتصادي الخامس في فلاديفوستوك
    • مهرجان دائرة الضوء 2019 في موسكو
    • فحص درع الأنفاق الوقائي أثناء بناء محطة مترو جديدة في موسكو اسمها كاراميشيفسكايا
    • جزء من الطريق السريع الفيدرالي P257 ينيسي في محيط كراسنويارسك الروسية
    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    القمة الثلاثية - اجتماع القادة: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، 16 سبتمبر 2019

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر سبتمبر/ أيلول لعام 2019.

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