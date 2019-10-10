ليست كل أجزائها باردة...الموسم المخملي في روسيا

كشفت خدمة حجز أماكن الإقامة لقضاء عطلة عن الوجهات السياحية في روسيا الأكثر شعبية في "الموسم المخملي" في عام 2019.

شملت القائمة أول خمسة أماكن الأكثر شعبية وهي إقليم كراسنودار، شبه جزيرة القرم، ومقاطعات لينينغراد وموسكو، وجمهورية كاريليا.

في معظم الأحيان، يختار السياح مدينة سوتشي وأنابا وجيليندزيك وييسك وأركيبو-أوسيبوفكا لقضاء العطلات في "الموسم المخمل".

وفقًا للخدمة، في إقليم كراسنودار، يحجز السياح الإقامة في المتوسط ​​من 1 إلى 15 ليلة وينفقون ما بين ألف إلى 13.8 ألف روبل يوميًا لتأجير المساكن (الدولار الواحد = 64.57 روبل).

كما ذكرت سابقا Sochi24، على مدى 9 أشهر من هذا العام، بلغت قيمة رسوم المنتجع في سوتشي 83 مليون روبل.

منذ بداية العام، تم جمع 170 مليون روبل في إقليم كراسنودار من رسوم المنتجع، وهو أعلى بنسبة 10 ٪ من المخطط له.