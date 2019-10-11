بدء "نبع السلام" في سوريا وبوتين في تايغا سيبيريا...صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع، بدء العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال سوريا، وكيم كارداشيان تزور وطن أجدادها، و فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع من سبوتنيك"...