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15:21 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    بدء "نبع السلام" في سوريا وبوتين في تايغا سيبيريا...صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • مظاهرات القوميين في كييف احتجاجا على اتفاقية شتاينماير التي تنص على توفير ذاتية الحكم لأراضي جمهوريتي دونيتسك ولوبيانسك في حال إجراء انتخابات شرعية فيها، أوكرانيا
    • نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان تضع أكاليل الزهور في مجمع النصب التذكاري تسيتسيرناكابيرد (مخصص لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن) خلال زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019
    • مهرجان السيارات العريقة موسكو كلاسيك 2019 في موسكو
    • محتجون مناخيون في لندن، 6 أكتوبر 2019
    • قطةفي حفل سنوي لمباركة الحيوانات الأليفة في منطقة مالات في مانيلا في 6 أكتوبر 2019
    • عناصر الجي الوطني الحر (الجيش الحر سابقا)، يتجهون إلى الحدود السورية التركية 10 أكتوبر 2019
    • منطقة اسمها مقبرة الطائرات أصبحت أحد الأماكن الجاذبة للسياح في بانكوك، 9 أكتوبر 2019
    • غزال ذكر يزأر في بلجيكا، في 3 أكتوبر 2019.
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح السفير الياباني لدى الولايات المتحدة شينسوك سوجياما في البيت الأبيض بواشنطن، 7 أكتوبر 2019
    • مسيرة للأعاب والدمى في موسكو، 5 أكتوبر 2019
    • نسر أبيض الذيل مع كاميرا 360 يطير فوق الأنهار الجليدية والجبال في شاموني، فرنسا 8 أكتوبر 2019
    • مهرجان الخريف الذهبي على الساحة الحمراء في موسكو، 6 أكتوبر 2019
    • أنغلينا ميلنيكوفا (روسيا) في الفريق النسائي لبطولة العالم للجمباز في شتوتغارت، ألمانيا
    • نازحون سوريون وأكراد من مناطق تنفيذ العملية العسكرية التركية نبع السلام في شمال سوريا، 9 أكتوبر 2019
    • موسم جمع التوت البري في قرية سيليشي البيلاروسية، 7 أكتوبر 2019
    • احتجاجات المواطنين على سياسة الرئيس الإكوادوري لينين مورينوس في قطع الإعانات المقدمة للوقود في كايامبي، الإكوادور 5 أكتوبر 2019
    • ضيوف في بهو مسرح الإرميتاج قبل حفل تقديم الجائزة الدولية لتنمية وتعزيز العلاقات الإنسانية في منطقة البلطيق البلطيق ستار في مسرح الإرميتاج في سان بطرسبرغ
    • زعيكم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء زيارته لمزرعة، 8 أكتوبر 2019
    • البهلوان الإسرائيلي تيل كاراسين على طريق سريع خال من السيارات، خلال عطلة يوم الغفران (ذكرى حرب أكتوبر 1973) في تل أبيب، إسرائيل، 9 أكتوبر ، 2019.
    • أحد المتظاهرين يستعد للمشاركة في مسيرة استقلال اسكتلندا في أدنبرة، 5 أكتوبر 2019 رفضت اسكتلندا الاستقلال بنسبة 55% في عام 2014، لكن الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال استجمع قواه في الانتخابات التي جرت في العام التالي. لا يمكن إجراء استفتاء آخر حول الاستقلال الاسكتلندي قانونًا إلا بإذن من الحكومة البريطانية.
    • ثعلب مدرب أثناء المشي في التايغا السيبيرية بالقرب من كراسنويارسك، الروسية، 9 أكتوبر 2019
    • تلاميذ يزورون تماثيل الزعماء الكوريين الشماليين الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل على تل مانسو لإحياء الذكرى الـ74 لتأسيس حزب العمال الكوري، في 10 أكتوبر 2019
    • تعطل الدراجة النارية التابعة للمتسابق البريطاني جون مكفي من فريق سباق Petronas Sprinta، خلال سباق الدراجات النارية في ملعب تشانغ الدولي في بوريرام، تايلاند، 6 أكتوبر 2019
    • مهرجان الإلهة الهندوسية دروغا بوجا في تشانديغاره، الهند 8 أكتوبر 2019
    • امرأة تحمل على رأسها سمكة بعد تنظيفها في بورتو ماسكته، الكابو ڤيردا في 8 أكتوبر 2019
    • راقصة باليه من دار الأوبرا في باريس أثناء عرض الرقص ديغاس دانس في معرض Degas Danse في متحف أورساي في باريس، 9 أكتوبر 2019
    • عمال يجقومون بعملية تصنيف الفلفل الأحمر في محافظة غويتشجو، الصين 7 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Str
    مظاهرات القوميين في كييف احتجاجا على "اتفاقية شتاينماير" التي تنص على توفير ذاتية الحكم لأراضي جمهوريتي دونيتسك ولوبيانسك في حال إجراء انتخابات شرعية فيها، أوكرانيا

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع، بدء العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال سوريا، وكيم كارداشيان تزور وطن أجدادها، و فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع من سبوتنيك"...

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