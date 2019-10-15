سطوع نجمة روسية جديدة في التزلج على الجليد

المتزلجة الروسية أليونا كوستورنايا، البالغة من العمر 16 عامًا، من موسكو، صاحبة ميداليتين برونزيتين في بطولة الوطنية روسيا الوطنية، مرتين، وحائزة على إحدى أبرز الجوائز- بطولة "تروفي فنلانديا 2019" (بطولة فنلندا).