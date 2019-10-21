الساحة الحمراء... عشق سياح العالم

الساحة الحمراء واحدة من الأماكن المفضلة في موسكو ليس بين السياح والأجانب فقط؛ بل والمواطنين أيضا. فهنا يمكنك الاسترخاء، ومشاهدة المعالم السياحية، وبالطبع التقاط صور شخصية للذكرى.

تحتل روسيا واحدة من الأماكن الرائدة في العالم في مجال السياحة الدولية.

ووفقا لمعطيات رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، زار البلاد في العام الماضي أكثر من 26 مليون شخص. ومن المخطط أن ينمو تدفق السياح إلى روسيا هذا العام بنسبة 20٪ ليصل إلى 30 مليون شخص.

وقد وصفت الرابطة هذا الرقم بالفعل رقما قياسيا للبلاد.

المدينة الروسية الأكثر شعبية بين السياح هي موسكو، وتليها سان بطرسبورغ، وسوتشي احتلت المركز الثالث. كما يحب المسافرون زيارة كل من قازان وفلاديفوستوك.

بالإضافة إلى الأماكن المفضلة لدى السياح في العاصمة: حديقة زارياديه، والمجمع الاقتصادي "موسكفا-سيتي" (موسكو سيتي)، وكاتدرائية المسيح المخلص، ودير نوفوديفيتشي، ومجمع المتنزه-المتحف تساريتسينو، وقصر كولومينسكوي، وكرملين إزمايلوفو، والمسرح الكبير (مسرح بولشوي)، ومعرض تريتياكوفسكايا، وأماكن أخرى معروفة لدى السياح في موسكو.