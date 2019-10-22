رحلة بالسيارة في روسيا... قبردينو بلقاريا المذهلة

تدخل جمهورية قبردينو-بلقاريا في كيان روسيا الاتحادية، وهي جزء من منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، وعاصمتها مدينة نالتشيك.

تم تشكيلها كمنطقة قبارديان المتمتعة بالحكم الذاتي في 1 سبتمبر/ أيلول في عام 1921. منذ 16 يناير/ كانون الثاني 1922، منطقة قبردينو بلقاريا المتمتعة بالحكم الذاتي. 5 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1936 تحولت إلى جمهورية قبردينو-بلقاريا الاشتراكية السوفيتية المستقلة. ومنذ عام 1992 أصبحت رسميا تُعرف بجمهورية قبردينو- بلقاريا.

اللغات الرسمية في الجمهورية هي: القباردية والبلقارية والروسية. كما أن اللغتين التركية والأوسيتية شائعتان أيضًا.

ومما لا شك فيه، تتمتع الجمهورية بمناظرها الطبيعية الخلابة التي تعج بالسياح من كل مكان. ولكم مشاهدة طيبة مع ألبوم "سبوتنيك"...