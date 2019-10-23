جولة داخل مزرعة سعودية خاصة لتربية الخيول الأصيلة

في السنوات الأخيرة، هناك تنافس كبير بين المزارع السعودية مع مؤسسات تربية الخيول العربية الأصيلة المشهورة عالميا.

ولكم مشاهدة طيبة مع ألبوم "سبوتنيك" من داخل إحدى المزارع الخاصة لتربية الخيول العربية الأصيلة في مدينة الظهران السعودية.