الجيش السوري يدخل منبج واحتجاجات تجتاح لبنان والعراق.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ اتمام قمة "روسيا - أفريقيا" الأولى من نوعها في سوتشي الروسية، واستمرار مظاهرات لبنان، واحتجاجات العراق تتوسع لتضم مدن أخرى، هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع من "سبوتنيك"...