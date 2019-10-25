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17:53 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الجيش السوري يدخل منبج واحتجاجات تجتاح لبنان والعراق.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019
    • المشاركون في احتجاجات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في لندن، 19 أكتوبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب بالملك مسواتي الثالث لمملكة إسواتيني جنوب أفريقيا، في قمة روسيا - أفريقيا في مدينة سوتشي الروسية
    • أحد المشاركين في احتجاجات برشلونة المؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا واحتجاجا على حكم بسجن 9 من قادة الانفصال، إسبانيا 18 أكتوبر 2019
    • أطفال يطلقون أطباقا ورقية خلال مهرجان الطبق والرياح خارج قرية غارب، مالطا 20 أكتوبر 2019
    • مهرجان الثقافة الحديثة والبيئة ألوشتا. غرين في مدينة ألوشتا في شبه جزيرة القرم
    • منظر عام يُظهر حي غينزا، منطقة التسوق بطوكيو في 23 أكتوبر 2019
    • عمال يجرون عربات محملة بالبضائع على طول شارع في الحي الصيني في مانيلا، 22 أكتوبر 2019
    • مهرجان الثقافة الحديثة والبيئة ألوشتا. غرين في مدينة ألوشتا في شبه جزيرة القرم
    • سياح على أراضي دير تاتيف في منطقة سيونيك بجنوب أرمينيا
    • دينيس ميغال (من موسكو) في موكب لسائقي السيارات الرياضية قبل بدء سباق الجائزة الكبرى للدرفت في سوتشي (RDS GP)، 20 أكتوبر 2019
    • يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر عبر جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك
    • عارضة الأزياء الرومانية مادالينا ديانا غينيا على السجادة الحمراء في الحفل الـ14 للمهرجان السينمائي في روما، لحضور العرض الأول لفيلم الرجل الإيرلندي (The Irishman)
    • قوات الجيش السوري في شمال غرب منبج، الحدود السورية التركية، سوريا 19 أكتوبر 2019
    • فعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019
    • أطفال سوريون مهجرون يقفون خلف سياج مخيم كفر لوسين، في ريف إدلب الشمالي، الحدود السورية التركية، 22 أكتوبر 2019
    • بطولة كأس الكرملين للرقص اللاتيني للمحترفين في قصر الكرملين، موسكو 19 أكتوبر 2019
    • مزارع يكتب على بقرة ماكرون، هذا ندائي الأخير!، في إطار احتجاجات في فيسول، شرق فرنسا 22 أكتوبر 2019
    • هضبة إينالسيرت (يمين الصورة) في قبردينو بلقاريا
    • ضباط الشرطة والمتظاهر في شوارع بيتيون-فيل، بورت-أو-برنس، هايتي 20 أكتوبر 2019
    • أداء رؤساء فريق دالاس كاوبوي لكرة القدم الأمريكية في ملعب أرلينغتون، تكساس 20 أكتوبر 2019
    • تحريك منارة روبييرغ كنودي من خط الساحل الدنماركي، وذلك لإبعادها 80 مترا من بحر الشمال، بسبب تعرضها للتعرية البحرية، 22 أكتوبر 2019
    • قطيع من الأغنام يتجه إلى المراعي على طول أحد شوارع القرية بالقرب من بحيرة سيفان في أرمينيا
    • جنود من الفوج الرئاسي أثناء المراسم الختامية في ساحة سوبورنايا في الكرملين، موسكو
    • إحدى القاذفات الروسية من طراز تو-160 التي حطت في قاعدة واتركلوف الجوية في جنوب إفريقيا، 23 أكتوبر 2019
    • طقوس ذات الطابع الديني القدسي، وسط مدينة لاهور، لإحياء الذكرى الأربعينية للإمام الحسين، باكستان 20 أكتوبر 2019
    • المشاركون في فعالية محاكاة لأحداث معركة الأمم (وقعت بين روسيا وبورسيا والنمسا والسويد ضد جيوش فرنسا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في 1813) لإحياء الذكرى الـ 206 بالقرب من لايبزيغ، ألمانيا 19 أكتوبر 2019
    • فتيات يركضن على طول شاطئ جزيرة دلما، الإمارات العربية المتحدة 21 أكتوبر 2019
    • ألعاب نارية لإحياء الذكرى الـ75 على تحرير بلغراد من الغزاة النازيين، في حديقة النصر بموسكو
    • متظاهر ملثم أثناء تجدد الاحتجاجات في سانتياغو بعد مقتل اثنين من المتظاهرين، تشيلي 20 أكتوبر 2019
    • عالم الطيور البيلاروسي فلاديمير إيفانوفسي، 72 عامًا، يتسلق شجرة ليصنع عشًا للطيور الجارحة من أغصان الأشجار، في محمية بالقرب من قرية كازياني، بيلاروسيا 20 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Alexei Druzhynin
    اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، 24أكتوبر 2019

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ اتمام قمة "روسيا - أفريقيا" الأولى من نوعها في سوتشي الروسية، واستمرار مظاهرات لبنان، واحتجاجات العراق تتوسع لتضم مدن أخرى، هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    روسيا
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