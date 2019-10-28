الفائزون بجوائز التصوير الدولي 2019

صورة بعنوان "مكتب مع منظر جميل" (Office with a view) ، للمصور كريستيان فان هيجست، الحائز على جائزة "مصور مميز هذا العام"، ضمن جوائز "غير المحترفين" للمسابقة الدولية للتصوير لعام 2019 لقطات من زاوية عريضة التقطت من داخل قمرة قبطان الطائرة 747، تحلق عالياً فوق الأرض، بين النجوم والعالم أدناه.