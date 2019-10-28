الفائزون بجوائز التصوير الدولي 2019

ويقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز وأفضل الأعمال المصورة التي نالت إعجاب لجنة الحكام، ونال أصحابها جوائز مرموقة، من بينهم مصور عربي.
جوائز التصوير الدولية تشمل مجموعة من الجوائز للمصورين المحترفين وغير المحترفين والطلاب على نطاق عالمي، والتي تُمنح سنويًا في حفل جوائز "لوسي".
ويقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز وأفضل الأعمال المصورة التي نالت إعجاب لجنة الحكام، ونال أصحابها جوائز مرموقة، من بينهم مصور عربي.
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
تأسست شركة "روسارك" الروسية في عام 2009 لزيادة شعبية السياحة البحرية في روسيا، وجذب انتباه الناس إلى مشاكل البيئة في منطقة القطب الشمالي وتطوير رياضة اليخوت.
تقع أكثر مزارع الخيول العربية الأصيلة والمتميزة بجمالها في المملكة العربية السعودية
تدخل جمهورية قبردينو-بلقاريا في كيان روسيا الاتحادية، وهي جزء من منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، وعاصمتها مدينة نالتشيك.
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