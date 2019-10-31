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17:54 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أكتوبر 2019

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    • فعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019
    • دير تاتيف بالقرب من قرية تاتيف في محافظة سيونيك، أرمينيا
    • اختبارات التأهل للقوات الخاصة التابعة للحرس الروسي لنيل الحق في ارتداء قبعة المارون في منطقة سيبيريا
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب بالملك مسواتي الثالث لمملكة إسواتيني جنوب أفريقيا، في قمة روسيا - أفريقيا في مدينة سوتشي الروسية
    • مصطافون يصطادون الأسماك بالقرب من المنارة في خليج بحر إيجه
    • نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان تضع أكاليل الزهور في مجمع النصب التذكاري تسيتسيرناكابيرد (مخصص لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن) خلال زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019
    • مسيرة للأعاب والدمى في موسكو، 5 أكتوبر 2019
    • بطولة كأس الكرملين للرقص اللاتيني للمحترفين في قصر الكرملين، موسكو 19 أكتوبر 2019
    • محتجون أثناء مظاهرة ضد اجراءات الشرطة التعسفية ضد المواطنين، في لفيف، أوكرانيا
    • المشاركون في احتجاجات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في لندن، 19 أكتوبر 2019
    • امرأة في احتجاجات برشلونة المؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا واحتجاجا على حكم بسجن 9 من قادة الانفصال، إسبانيا 18 أكتوبر 2019
    • مهرجان الثقافة الحديثة والبيئة ألوشتا. غرين في مدينة ألوشتا في شبه جزيرة القرم
    • أحد جنود الجيش السوري على خط دفاعي في شمال غرب منطقة منبج في سوريا
    • فحص درع الأنفاق الوقائي في محطة مترو جديدة في موسكو اسمها رجيفسكايا على الخط المركزي
    • مواطنة عراقية تسير في أحد شوارع بغداد، العراق
    • مهرجان السيارات العريقة موسكو كلاسيك 2019 في موسكو
    • فتاة في المجمع المعماري والأثري Cascade في يريفان، أرمينيا
    • عارضة الأزياء الرومانية مادالينا ديانا غينيا على السجادة الحمراء في الحفل الـ14 للمهرجان السينمائي في روما، لحضور العرض الأول لفيلم الرجل الإيرلندي (The Irishman)
    • مروحية كا-52 (أليغاتور) أثناء مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا)
    • جنود من الفوج الرئاسي أثناء المراسم الختامية في ساحة سوبورنايا في الكرملين، موسكو
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019
    • ماساتو كافاباتا (من أوساكا، اليابان) في موكب لسائقي السيارات الرياضية قبل بدء سباق الجائزة الكبرى للدرفت في سوتشي (RDS GP)، 20 أكتوبر 2019
    • قطيع من الأغنام بالقرب من بحيرة سيفان في أرمينيا
    • مهرجان الثقافة الحديثة والبيئة ألوشتا. غرين في مدينة ألوشتا في شبه جزيرة القرم
    • سفينة Red Zed 1 ترسو في خليج كولا في منطقة مورمانسك الروسية
    • ثعلب مدرب أثناء المشي في التايغا السيبيرية بالقرب من كراسنويارسك، الروسية، 9 أكتوبر 2019
    • أطفال يحملون ملصقات عليها صورة للرئيس السوري بشار الأسد في مدينة منبج بعد دخول الجيش السوري إليها
    • فتيات من فرقة التشجيع لفريق بي كا لوكوموتيف-كوان (كراسنودار، روسيا) وفريق بي كا ليموج (ليموج، فرنسا) في مباراة من مرحلة المجموعة من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي لكرة السلة
    • حصاد بذور اللفت في إقليم كراسنويارسك الروسي
    • منزل على مشارف حي بتروفسكي في دونيتسك، محترق من إصابة مباشرة بقذيفة أثناء القصف، أوكرانيا
    • دب قطبي في حديقة حيوانات نوفوسيبيرسك خلال عطلة يوم اليقطين
    • يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر عبر جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك
    © Sputnik . Justin Griffiths-Williams
    فعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019.

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك
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