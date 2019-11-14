الفائزون في مسابقة "مصور الطبيعة لعام 2019"

مع اقتراب عام 2020، بدأ العديد من محبي السفر والمغامرات في التخطيط لجدول سفرهم. إذا كنت جديدًا في هذا الموضوع، أو لم تحسم رأيك بعد، فإليك قائمة تضم 10 دول تستحق التفكير والدراسة.