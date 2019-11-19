افتتاح موسم السباحة الشتوية في روسيا

التدريب والتحضير للمسابقة الشتوية للسباحة في مياه النهر لأعضاء مركز "ميغابولوس" للسباحة الباردة في نهر ينيسي في درجة حرارة الهواء أقل من 20 درجة تحت الصفر في كراسنويارسك الروسية