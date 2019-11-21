صور مثيرة سترغب بعدها في ركوب منطاد هوائي

يصادف اليوم، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، قيام الإنسان بأول رحلة على منطاد هوائي على الإطلاق، التي كانت في عام 1783.

من بين رواد الملاحة الجوية الأخوة مونغولفيه، الذين سيطرت عليهم فكرة إنشاء آلة من أجل رفع شخص في الهواء.

يذكر أن أول رحلة لمثل هذا الجهاز دون إنسان - بالون مملوء بالدخان الساخن - تمت في 5 يونيو 1783.