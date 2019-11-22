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17:14 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    احتجاجات إيران وصورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • القوات الخاصة الجورجية تفرق المتظاهرين من المعارضة خارج البرلمان الجورجي، 18 نوفمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى الاستثمار السنوي لبنك في تي بي كابيتال تحت شعار روسيا تدعوكم!، في موسكو 20 نوفمبر 2019
    • فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف في العروض التوضيحية للمرحلة الخامسة من سباق الجائزة الكبرى للتزلج على الجليد في موسكو، 7 نوفمبر 2019
    • التدريب والتحضير للمسابقة الشتوية للسباحة في مياه النهر لأعضاء مركز ميغابولوس للسباحة الباردة في نهر ينيسي في درجة حرارة الهواء أقل من 20 درجة تحت الصفر في كراسنويارسك الروسية
    • نماذج في معرض المصمم الليتواني خوزاس ستاتكيفيسيوس لمجموعة أزياء ربيع-صيف 2020 في فيلنيوس، ليتوانيا 20 نوفمبر 2019
    • أنصار الرئيس البوليفي السابق يفو موراليز في الطريق المؤدي من إل ألتو إلى لاباز، للمشاركة في المظاهرات، بوليفيا في 19 نوفمبر 2019
    • الباندا الكبيرة بي بي تستريح في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية في واشنطن، 14 نوفمبر 2019
    • المشاركون في احتجاجات أثينا بمناسبة ذكرى أحداث ثورة 1973 الطلابية (أحداث 14 نوفمبر - 17 نوفمبر 1973) في اليونان
    • رش المتظاهرين بالماء خلال الاشتباكات مع قوات الأمن في احتجاج ضد حكومة تشيلي في سانتياغو، 15 نوفمبر 2019
    • تلاميذ مدارس لدى عودتهم إلى منازلهم في الحي القديم من نيودلهي، الهند 20 نوفمبر 2019
    • انطلاق بطولة ركوب القوارب الشراعية على الجليد في نوفوسيبيرسك، روسيا 17 نوفمبر 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال رحلة قطار إيفولغي، الذي تم إطلاقه على الخط الدائري المركزي 21 نوفمبر 2019
    • بارجات على نهر أوبي في نوفوسيبيرسك الروسية
    • فتيات من فريق التشجيع بي كا أونيكس في مباراة لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي لكرة السلة 2019/20، بين فريقي بي كا أونيكس (قازان، روسيا) وبي كا نانتيه 92 (نانتير، فرنسا)
    • أب البجعة في مدينة هامبورغ، أولاف نيس، تجلس في قارب مع البجع على نهر ألستر في وسط مدينة هامبورغ، شمال ألمانيا، 19 نوفمبر 2019. - يقوم بنقل البجع إلى منزلهم الشتوي الخالي من الجليد.
    • الناس يسيرون بجوار قمامة مشتعلة في كالكوتا، الهند 19 نوفمبر 2019
    • فياضانات في فينيسا (البندقية) - ساحة سان ماركو، إيطاليا 17 نوفمبر 2019
    • امرأة تسير على خلفية سور عليه جدارية في طهران، إيران 19 نوفمبر 2019
    • المشاركون خلال الكرة المبتدئ لمجلة تاتلير (Tatler) في بيت باشكوف في موسكو، 18 نوفمبر 2019
    • اعتقالات المحتجين من قبل الشرطة في هونغ كونغ، 18 نوفمبر 2019
    • نماذج ضوئية في الحديقة النباتية في باريس، فرنسا 15 نوفمبر 2019
    • الركاب في قطار مترو أنفاق من الخط المركزي في محطة أودنينتسوفو في موسكو، 21 نوفمبر 2019
    • ساندي موريس، رياضية أمريكية، خلال جلسة تصوير لإعلان الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في هوليوود، كاليفورنيا 19 نوفمبر 2019
    • زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلتقط صورة جماعية مع اللقوات الجوية الكورية الشمالية، 18 نوفمبر 2019
    • لاجئون في معسكر فوجاك على مشارف مدينة بيخاتش، شمال البوسنة 20 نوفمبر 2019
    • رجل يرتدي طاقم راهب ويحمل لافتة كتب عليها ماكرون، اخرج من هذا الجسد!، خلال مظاهرة لإحياء مرور الذكرى الأولى لانطلاق احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، نونت، 16 نوفمبر 2019
    • الجيش الهندي يحتجز أحد أنصار من حزب المؤتمر أثناء احتجاجه في نيودلهي في الهند، 20 نوفمبر 2019
    • فرقة المشجعات خلال مباراة سانتا-كلاري، كاليفورنيا 17 نوفمبر 2019
    • المشاركون في احتجاجات مدينة البصرة، العراق 17 نوفمبر 2019
    • طيور الحمام يجلسون على سلك كهرباء في يوم ضبابي في موسكو، 10 نوفمبر 2019
    © Sputnik . Alexander Shalamov
    القوات الخاصة الجورجية تفرق المتظاهرين من المعارضة خارج البرلمان الجورجي، 18 نوفمبر 2019

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ انطلاق موسم السباحة الشتوية في روسيا واحتجاجات طهران، واستمرار المظاهرات في العراق وبوليفيا وهونغ كونغ، وفلاديمير بوتين يتفقد مترو جديد في موسكو... هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع من "سبوتنيك"...

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