احتجاجات إيران وصورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ انطلاق موسم السباحة الشتوية في روسيا واحتجاجات طهران، واستمرار المظاهرات في العراق وبوليفيا وهونغ كونغ، وفلاديمير بوتين يتفقد مترو جديد في موسكو... هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع من "سبوتنيك"...