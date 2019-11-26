أفضل صور مسابقة التصوير التاريخي 2019

تستقطب مسابقة الجوائز لأفضل الأماكن التاريخية والمواقع الثقافية في جميع أنحاء العالم، التي تعتبر نافذة للتاريخ الموجود في كل مكان من حولنا، تستقطب هذا العام مجموعة كبيرة من المشاركات المذهلة من هواة التصوير والمحترفين الذين توجهوا إلى مناطق مذهلة من أجل التقاط صور للأماكن التاريخية.