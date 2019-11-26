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17:40 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    أفضل صور مسابقة التصوير التاريخي 2019

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    • صورة لـميناء مولبيري في بريطانيا، للمصور ستيفان هوريل، التي فازت في مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة لمكتبة دير ستراهوف في براغ، للمصور ديبداتا تشاكرابورتي، التي تأهلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة لـروكير بيير، في ساندرلاند في بريطانيا، للمصور جي بي أبلتون، التي فازت في فئة الفائز التاريخي في إنجلترا في مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة المناطيد الهوائية في كبادوكيا في تركيا، للمصور إدواردو أرتيغا، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة العائلة المقدسة في إسبانيا، للمصور أنوميت ساسيدهاران، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة قلعة كاوديللا في سانتو دومينجو كاوديللا في إسبانيا، للمصور خوليو كاسترو باردو، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة موسكو، للمصورة تاتيانا موردكوفيتش، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة بنغلادش، للمصور كازي ام دي. جاهيرول إسلام، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • لقطة من معبد شرافانابيلاغولا، للمصور فينود كومار كولكارني، الذي تأهل إلى النهائي من مسابقة التصوير التاريخي للعام 2019
    • صورة مزار صفدر جنغ في نيودلهي، للمصور بشار تبه، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة بحيرة بليد في منطقة جبال الألب شمال غرب سلوفينيا، للمصور روبيرت بيكالسكي، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة كاتدرائية ويلز في ويلز، للمصور ألان باكستر، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة لـسلسلة جبلية تري تشيميه دي لافاريدو في إيطاليا، للمصور أليكس أرميتاج، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة لـمعبد هوريو-جي في اليابان، للمصور سارة راولينسون، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    • صورة لـكنيسة غيرغيتي في جورجيا، للمصور يوليا باسيتشنايا، التي وصلت إلى نهائي مسابقة التصوير التاريخي لعام 2019
    صورة لـ"ميناء مولبيري" في بريطانيا، للمصور ستيفان هوريل، التي فازت في مسابقة "التصوير التاريخي لعام 2019"
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    تستقطب مسابقة الجوائز لأفضل الأماكن التاريخية والمواقع الثقافية في جميع أنحاء العالم، التي تعتبر نافذة للتاريخ الموجود في كل مكان من حولنا، تستقطب هذا العام مجموعة كبيرة من المشاركات المذهلة من هواة التصوير والمحترفين الذين توجهوا إلى مناطق مذهلة من أجل التقاط صور للأماكن التاريخية.

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل أعمال المصورين الهواة والمحترفين من مختلف أنحاء العالم، التي تأهلت إلى نهائي مسابقة "أفضل تصوير تاريخي لعام 2019".

    والفائز ستيفان هوريل، بصورة رائعة لأطلال "ميناء مولبيري" في النورماندي.

    الكلمات الدلالية:
    التصوير, التصوير الفوتوغرافي
    معايير المجتمعنقاش
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