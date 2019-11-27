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18:03 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الفائزون والمتأهلون في مسابقة التصوير البانورامي لعام 2019

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    • صورة دراغون فاير للمصور الأسترالي ميكي بوينتون الفائز على جائزة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة المتحف الوطني للمصور القطري عبدالله المشيفري، الفائز في فئة مفتوح - بيئة البناء، في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة شلال للمصور الإسباني كارلوس إف. تورينزو، الفائز في فئة هاوي - منظر طبيعي، في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة جيوميتريكال 3 للمصور الإسباني خيسوس إم. تشاميزو، التي نالت أعلى تقدير بين الصور الرأسية في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة سحر للمصور الإسباني مارك غراي، التي فازت في فئة جائزة إبسون للفن الرقمي في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة شبكات الرقص للمصور الفيتنامي ذاين نغوين نغوس، التي دخلت في توب-50 في فئة هاوي - بيئة البناء في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة الغرق للمصور السويسري سيمون روبيل، الفائزة في فئة جوائز المنسقين في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة لا تقم بضبط جهاز التلفزيون الخاص بك للمصور البريطاني ماثيو براوني، التي تأهلت إلى توب-50 من فئة مفتوح - بيئة البناء في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة الدير للمصور الروسي بيتر أوشانوف، التي تأهلت إلى توب-50 من فئة هاوي - بيئة البناء في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة درب الدبانة للمصور المجري دانيال تريبولت، التي فازت في فئة هاوي - بيئة البناء/ العمارة في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة إيران المقدسة 1 للمصور الهولندي مارسيل فان أوستين، التي تأهلت إلى فئة مفتوح - بيئة البناء في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة حلوى القطن هيل للمصور الأمريكي آندي وو، التي نالت درجة عالية من التقدير في فئة الجوائز المميزة لعام 2019 في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة الوحدة للمصور الأسترالي داني تان، التي فازت في فئة جوائز نيكون في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة دريم كاتشر للمصور الفرنسي راسبينجيز نيكولاس، التي دخلت فئة توب-50 من فئة مفتوح - منظر طبيعي في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة ملايين النجوم في أعالي جبال تاترا للمصور التشيكي جيري بيندا، التي دخلت فئة توب-50 من فئة هاوي - منظر طبيعي في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة غروب نصفي للمصور الآيرلندي بريان هوبر، التي دخلت فئة توب-50 من فئة هاوي - بيئة البناء في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة العمالقة رحلوا للمصور الروسي سيرغي سيميونوف، التي نالت درجة عالية بين أعضاء IVRPA (رابطة محترفي الواقع الافتراضي الدولية) في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة هوي آن البلدة القديمة للمصور الفيتنامي تران مينه دانغ، التي دخلت توب-50 في فئة مفتوح - بيئة البناء في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة نهر للمصور البولندي كاميل بيلينسكي، التي دخلت توب-50 في فئة هاوي - منظر طبيعي في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة ثلاثة أبراج للمصور الأسترالي تشاندرا بونغ، الفائز في فئة جائزة فريدة من نوعها في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    • صورة نقطة النهاية للمصور الياباني شينيا إتاهانا، التي دخلت في توب-50 في فئة مفتوح - بيئة البناء في مسابقة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    صورة "دراغون فاير" للمصور الأسترالي ميكي بوينتون الفائز على جائزة "ذي إبسون بانو" الدولية لعام 2019
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    تمت دعوة المصورين المحترفين والهواة في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جوائز "إبسون" الدولية للتنافس على أكثر من 50000 دولار أمريكي نقدًا وجوائز أخرى قيمة.

    استقبلت المسابقة هذا العام 4913 مشاركة من 1258 مصورًا من 72 دولة.

    تعرض جوائز "إبسون بانو" الدولية في نسختها العاشرة أعمال المصورين من جميع أنحاء العالم وهي أكبر مسابقة للتصوير البانورامي.

    الفائز لهذا العام هو المصورة الأسترالية ميكي بوينتون مع صورة بعنوان "دراغون فاير" الفائز على جائزة "ذي إبسون بانو" الدولية لعام 2019 لتكون أول امرأة تفوز باللقب.

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