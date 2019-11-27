الفائزون والمتأهلون في مسابقة التصوير البانورامي لعام 2019

تمت دعوة المصورين المحترفين والهواة في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جوائز "إبسون" الدولية للتنافس على أكثر من 50000 دولار أمريكي نقدًا وجوائز أخرى قيمة.

استقبلت المسابقة هذا العام 4913 مشاركة من 1258 مصورًا من 72 دولة.

تعرض جوائز "إبسون بانو" الدولية في نسختها العاشرة أعمال المصورين من جميع أنحاء العالم وهي أكبر مسابقة للتصوير البانورامي.

الفائز لهذا العام هو المصورة الأسترالية ميكي بوينتون مع صورة بعنوان "دراغون فاير" الفائز على جائزة "ذي إبسون بانو" الدولية لعام 2019 لتكون أول امرأة تفوز باللقب.