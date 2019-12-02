عندما تكون المقاتلة على بعد ذراع...صور مذهلة للطيران الحربي في الجو

المصور الروسي بافيل نوفيكوف من هواة التصوير الجوي، يلتقط صورا لطائرات حربية مختلفة أثناء الطيران مثل: "ميغ29إم آر سي أ"، وميغ-25"، و"ميغ-29"، و"سو-27"، و"ياك-130"، و"إل-39"، وغيرها. كما التقط صوراً لفرقة الاستعراض الجوي "الفرسان الروس" في غيلينجيك عام 2006، و"ستريجي".

توجد نقطة مهمة للغاية في التصوير الجوي - هو أن تفكر، وأنت على الأرض، في الزاوية الصحيحة لالتقاط الصورة التي ترغب بها لطائرة ما.

بعد ذلك، يتم الاتفاق بالفعل مع الطيارين على كيفية حدوث رحلة الطيران في منطقة معينة، بحيث تكون الطائرة، التي نخطط لتصويرها، واقعة على خلفية معينة مثل: بحيرة، أو شاطئ، أو نهر، أو على أفق مع الشمس"، كما يقول بافيل.