أفضل صور المناظر الطبيعية من "سبوتنيك" لعام 2019

المصور الروسي بافيل نوفيكوف من هواة التصوير الجوي، يلتقط صورا لطائرات حربية مختلفة أثناء الطيران مثل: "ميغ29إم آر سي أ"، وميغ-25"، و"ميغ-29"، و"سو-27"، و"ياك-130"، و"إل-39"، وغيرها. كما التقط صوراً لفرقة الاستعراض الجوي "الفرسان الروس" في غيلينجيك عام 2006، و"ستريجي".