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15:27 06 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    انطلاق مهرجان أعياد الميلاد في موسكو وصورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية...صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • أجحد المشاركين في المظاهرات احتجاجا على إصلاح أنظمة التقاعد في مرسيليا، فرنسا 5 ديسمبر 2019
    • زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وزوجته يمتطيان الخيول في المنطقة الجبلية بايكتو، كوريا الشمالية 4 ديسمبر 2019
    • عناصر الشرطة الأرمنية تحتجز أحد المتظاهرين في احتجاجات يريفان، أرمينيا 2 ديسمبر 2019
    • الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط صورة جماعية لقادة دول الأعضاء لحلف الناتو في قمة الناتو في لندن، إنجلترا، 5 ديسمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور أكاديمية الأطفال للإبداع سولنيتشني غورود (المدينة الشمسية) في نالتشيك الروسية، 29 نوفمبر 2019
    • آثار إعصار قوي ضرب بلدة كاماليغ، الفلبين، 3 ديسمبر 2019
    • رجل، لاجئ، يسير بين خيام للاجئين بالرغم من بدء البرد وتساقط الثلج في مخيم للاجئين فوجاك، شمال غرب البوسنة، 2 ديسمبر 2019
    • سكان يرقصون على شرف الانتهاء من أعمال البناء في المدينة في مقاطعة سامجيون في كوريا الشمالية، 2 ديسمبر 2019
    • المتصارعان الروسيان ميخائيل كوكليايف وألكساندر يميليانينكو خلال مباراة الملاكمة الرئيسية في ملعب في تي بي أرينا في موسكو، 29 نوفمبر 2019
    • وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في مراسم وضع أكاليل الزهور أمام النصب التذكاري للرئيس الأذربيجاني السابق حيدر علييف في باكو، أذربيجان 3 ديسمبر 2019
    • تزيين الساحة الحمراء ومهرجان غوم بمناسبة انطلاق مهرجانات عيد الميلاد ورأس السنة، موسكو 4 ديسمبر 2019
    • متطوعون يشاركون في إطفاء الحريق بالقرب من قرية تيرمايل، أستراليا 3 ديسمبر 2019
    • متطوعون من المنظمة اليونانية آيجيان ريبيرث (Aegean Rebreath) يقومون بجمع القمامة تحت الماء أثناء عملية لحماية التنوع البيولوجي لبحر إيجه من النفايات الموجودة في زاكينثوس، 30 نوفمبر 2019
    • رمضان كامل، مزارع مصري يبلغ من العمر 71 عامًا، يعد الشاي في كوخ بالقرب من أرضه الزراعية في قرية بهرمس في ريف محافظة الجيزة، شمال غرب القاهرة، 1 ديسمبر 2019.
    • أعضاء الفرقة الكورية الجنوبية ITZY على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز ماما السنوية في ناغويا دوم في مدينة ناغويا، اليابان، 4 ديسمبر 2019
    • المغنية كاميلا كابيلو (كاميلا كابيو) أثناء حفل لها في دالاس، تكساس، الولايات المتحدة 3 ديسمبر 2019
    • عمال في مصنع للألومنيوم في ريف دمشق الجنوبي، سوريا
    • المتزلجان الروسيان فيكتوريا سينتسينا ونيكيتا كاتسالابوف خلال تدريب قبل بدء مسابقة الجائزة الكبرى للتزلج على الجليد الرقص الثنائي لموسم 2019-2020 في تورينو، إيطاليا 4 ديسمبر 2019
    • أنثى دب القطب الشمالي هيرتا تأكل جليدا من الفاكهة في حديقة برلين، ألمانيا 1 ديسمبر 2019
    • رغوة بيضاء سامة تغطي شواطئ مارينا في تشيناي، الهند 1 ديسمبر 2019
    • ناشطة تحمل مقلاعا خلال اللاحتجاجات على العنف القائم ضد المرأة والمجتمع الذكوري في سانتياغو، تشيلي 29نوفمبر 2019. وتستمر الاحتجاجات ضد عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وضد النخبة السياسية المحصورة في عدد من الأثرياء في البلاد، منذ 18 أكتوبر الماضي.
    • رجال يفرغون مواد البناء من سفينة شحن في غابتولي على مشارف دكا، 3 ديسمبر 2019
    • لاجئة سورية تستعد ليوم زفافها في مدرسة تحولت إلى سكن مؤقت في مدينة الحسكة في سوريا، 1 ديسمبر 2019
    • امرأة تستخدم إنارة الهواتف المحمولة لتساعدها أثناء الخياطة في أحد شوارع بانكوك، تايلاند 3 ديسمبر 2019
    • رجل فلسطيني يحمل شبلا صغيرا ويعرضه أمام الأطفال في مخيم للاجئين في رفح، جنوب قطاع غزة 4 ديسمبر 2019
    • نساء فلسطينيات يشاركن في ماراثون الركض في إطار فعالية انهاء العنف ضد النساء في خان يونس، قطاع غزة،1 ديسمبر 2019
    • متظاهر يرتدي زي وقناع غاي فاوكيس (Guy Fawkes) في سانتياغو، تشيلي 30 نوفمبر 2011
    • أداء حيلة أثناء مهرجان غادهيماي ميلا (Gadhimai Mela) (تقديم التضحيات الحيوانية) في بارياربور في نيبال، 4 ديسمبر 2019
    • امرأة تقفز إلى مياه بحيرة متجمدة في حديقة شينيانغ في مدينة لياونينغ شمال الصين، 2 ديسمبر 2019
    • رجل يحمل زجاجة كوكا كولا أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة في سانتياغو، تشيلي، 5 ديسمبر 2019
    © AFP 2019 / Clement Mahoudeau
    أجحد المشاركين في المظاهرات احتجاجا على إصلاح أنظمة التقاعد في مرسيليا، فرنسا 5 ديسمبر 2019
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ انطلاق مهرجانات احتفالية في روسيا بمناسبة قرب أعياد الميلاد ورأس السنة، واستمرار الاحتجاجات في تشيلي، ورغوة سامة تجذب الزوار إلى شواطئ مارينا الهندية، هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, روسيا
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