انطلاق مهرجان أعياد الميلاد في موسكو وصورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية...صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ انطلاق مهرجانات احتفالية في روسيا بمناسبة قرب أعياد الميلاد ورأس السنة، واستمرار الاحتجاجات في تشيلي، ورغوة سامة تجذب الزوار إلى شواطئ مارينا الهندية، هذا وغيره تجدونه في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...