أشجار الميلاد الأعلى تكلفة في العالم

تقترب ساعة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مختلف أنحاء العالم، وربما كنتم قد بدأتم بالتحضيرات اللازمة لذلك.

على مدار الأعوام الماضية، استخدمت كبرى فنادق العالم والمتاجر العالمية مجوهرات من ذهب وألماس وغيرها في تزيين شجرة عيد الميلاد.

وفي هذا العام، استخدم أحد الفنادق الشهيرة في إسبانيا، في تزيين قاعاته، ألواحا من الماس، ووضع شجرة عيد ميلاد مزينة بالمجوهرات بسعر قدره 11.9 مليون جنيه إسترليني.

ونقدم لكم في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة من أغلى أشجار عيد الميلاد.