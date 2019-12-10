أسرار مصنع "ميغ"...هكذا يجري إنتاج المقاتلات الأسطورية

خلال هذا الوقت، أنشأت شركة "ميغ" عددًا كبيرًا من الطائرات التي ساهمت في تحقيق تقدم في هذه الصناعة.

ويعرض لكم فريق عمل "سبوتنيك" في هذا الألبوم مراحل تجميع واختبار طائرات "ميغ-35" الهجومية الأسطورية.