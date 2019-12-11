صور "سبوتنيك" من داخل كلية الشرطة في دمشق

انتهت مسابقة "ملكة جمال الكون لعام 2019" باختيار لجنة التحكيم ممثلة جنوب أفريقيا، زوزيبيني تونزي، البالغة من العمر 26 عامًا، وهي تمثل شعب "كوسيون" الذين يعيشون في جنوب أفريقيا.