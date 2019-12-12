خطط لأفضل رحلة على الإطلاق: أفضل 10 مواقع للسياحة في عام 2020

هناك شيء مثير للاهتمام في قائمة مجلة "السفر والترفيه" (Travel + Leisure) سيجده كل شخص، بغض النظر عن تفضيلاتهم ورغباتهم، إذ أن كوكبنا يقدم أنواعا مختلفة للسفر.
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بالنسبة لجميع أولئك الذين يختارون مكانًا للسفر، قدمت مجلة "السفر والترفيه" (Travel + Leisure) عددا من الخيارات الرائعة، تبدأ بالقصور الجميلة والمدن الأكثر تقنية في مختلف أنحاء العالم، لتنتهي بالأماكن النائية حيث يمكنك رؤية جمال الطبيعة التي لم يمسها إنسان.
هناك شيء مثير للاهتمام في قائمة مجلة "السفر والترفيه" (Travel + Leisure) سيجده كل شخص، بغض النظر عن تفضيلاتهم ورغباتهم، إذ أن كوكبنا يقدم أنواعا مختلفة للسفر.
شاهد الصور وقد تجد وجهتك التالية!
تتخرج دفعات من الضباط والأفراد من مختلف الاختصاصات في كلية الشرطة بدمشق، في إطار توجه وزارة الداخلية لتطوير قوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها وتدريب وتأهيل الشباب وفق المناهج الحديثة والبرامج النوعية.
تحتفل هذا العام شركة الطيران الروسية "ميغ" بعيدها الثمانين لتأسيسها.
انتهت مسابقة "ملكة جمال الكون لعام 2019" باختيار لجنة التحكيم ممثلة جنوب أفريقيا، زوزيبيني تونزي، البالغة من العمر 26 عامًا، وهي تمثل شعب "كوسيون" الذين يعيشون في جنوب أفريقيا.
تقترب ساعة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مختلف أنحاء العالم، وربما كنتم قد بدأتم بالتحضيرات اللازمة لذلك.
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