تسجيل
17:06 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    صور

    اختيار "أجمل نساء الكون" و"لبنان يغرق"...صور الأسبوع من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • قمة نورماندي - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني يلتقيان في باريس، 9 ديسمبر 2019
    • الفائزة بلقب ملكة جمال الكون من جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي، أتلانتا، جورجيا 8 ديسمبر 2019
    • مظاهرة مناهضة للحكومة في سانتياغو، تشيلي، 6 ديسمبر 2019
    • اطلاق قطار جديد على الخط المركزي في محطة تيستوفسكايا في موسكو، 10 ديسمبر 2019
    • مظاهرة مناهضة للحكومة في سانتياغو، تشيلي، 6 ديسمبر 2019
    • فتيات على شاطئ في سيدني، أستراليا في 8 ديسمبر 2019
    • المحتجون ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في ليون، فرنسا 7 ديسمبر 2019
    • طفل يلعب مع بقرة بالقرب من منزله في حرستا في ريف دمشق، 7 ديسمبر 2019
    • سياح يلتقطون صور لثوران بركان على جزيرة وايت آيلند في نيوزيلندا، 9 ديسمبر 2019
    • الروسية ألينا زاغيتوفا خلال أدائها في فقرة فنية قصيرة في إطار الأداء الفردي للنساء في بطولة الجائزة الكبرى للتزلج على الجليد 2019-2020 في تورينو، إيطاليا 6 ديسمبر 2019
    • نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، والسفير الروسي إلى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل مؤتمر صحفي عقب زيارة للولايات المتحدة إلى السفارة الروسية 10 ديسمبر 2019
    • أداء الرقص التقليدي خلال قمة مجموعة الدول الأفريقية في نيروبي، 9 ديسمبر 2019
    • بطولة سيبيريا للتزلج على الجليد الشراعي في نوفوسيبيرسك، 7 ديسمبر 2019
    • راقصات من الأرجنتين خلال مسابقة كأس بطولة للرقص اللاتيني في ميدلين، كولومبيا 12 ديسمبر 2019
    • إطفاء الحرائق في أستراليا، 7 ديسمبر 2019
    • صلاة في سريناغار، الهند 9 ديسمبر 2019
    • فعالية وحش يطارد فتاة في إطار مهرجان سانت نيكولاس التقليدية قبل عيد الميلاد في قرية فالاسكا بولانكا، جمهورية التشيك 7 ديسمبر 2019
    • أنثى النمر الثلجي الملقبة بـأكسو في حديقة رويف روتشي النباتية والحيوانية في كراسنويارسك الروسية، 7 ديسمبر 2019
    • أعضاء فرقة البحث والإنقاذ في فريق الإنقاذ سباساتيل، يرتدون زي سانتا كلوز، على جرف صخري تشيتفيورتي ستولب في المتنزه الوطني ستولبي في إقليم كراسنويارسك الروسي، 10 ديسمبر 2019
    • لاعب فريق نادي زينيت الروسي أرتيوم دزيوبا في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 10 ديسمبر 2019
    • رجال لبنانيون يحاولون عبور شارع باستخدام قارب الكانو خلال فياضانات في جنوب بيروت، لبنان 9 ديسمبر 2019
    • امرأة تحمل شجرة عيد الميلاد مجانية من الحديقة الوطنية هوغ فيلوفي، هنولندا 9 ديسمبر 2019
    • متظاهرون يحرقون صورة للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي خلال تجمع حاشد بالقرب من القصر الرئاسي في مانيلا، 10 ديسمبر 2019
    • الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان (يسار) والممثلة الجنوب أفريقيىة شارليز ثيرون، لدى وصولهما لحفل العرض الأول لفيلم بومبشيل (Bombshell) في مسرح ريجينسي فيلاج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 10 ديسمبر 2019
    • شرطي يهاجم محاميًا بعد اشتباكات بين محامين وأطباء في لاهور، باكستان 11 ديسمبر 2019
    • رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال الإحماء قبل بدء مباراة لكرة القدم لفتيات نادي هازل غروف يونايتد جي إف سي وبوينتون جونيورز في ضمن حملته السياسية في تشيدل هولمي، بريطانيا 7 ديسمبر 2019
    • نساء ينظرن إلى حريق في مصنع في نيودلهي، الهند 9 ديسمبر 2019
    • امرأة تمارس التمارين في حديقة وسط ضباب في سريناغار، الهند 10 ديسمبر 2019
    • عامل نظافة لبلدية برمنغهام ينظف الطلاء المخرب على لوحة بانكسي في أحد شوارع برمنغهام، بريطانيا 10 ديسمبر 2019
    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    قمة نورماندي - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني يلتقيان في باريس، 9 ديسمبر 2019
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104371/63/1043716367.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/201912131043717275/

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ انعقاد قمة نورماندي الرباعية في باريس، وفوز ممثلة جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي بلقب "ملكة جمال الكون" لعام 2019، وأستراليا لا تزال تحارب حرائقها، و "لبنان يغرق" في فياضانات...هذه وغيرها تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, سبوتنيك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك