اختيار "أجمل نساء الكون" و"لبنان يغرق"...صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ انعقاد قمة نورماندي الرباعية في باريس، وفوز ممثلة جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي بلقب "ملكة جمال الكون" لعام 2019، وأستراليا لا تزال تحارب حرائقها، و "لبنان يغرق" في فياضانات...هذه وغيرها تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...
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