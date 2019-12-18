أجمل لقطات النجمة الروسية ألينا زاغيتوفا على الجليد

أعلنت البطلة الأولمبية الروسية لعام 2018، ألينا زاغيتوفا، عن تعليق ممارسة رياضة التزحلق على الجليد، وأنها ستتغيب عن بطولة روسيا المقبلة، وكذلك البطولات الأوروبية والعالمية.

وكتبت زاغيتوفا على صفحتها الشخصية على "إنستغرام": "كنت قلقة جدًا ولم أتمكن من التعبير عن أفكاري بوضوح. بالنسبة لي، التزحلق على الجليد هو حياتي، والرياضة التي عملت من أجلها، وأواصل العمل كل يوم منذ أن بلغت أربع سنوات. كل إنجازاتي، بما في ذلك الذهب الأولمبي،"ذهبية كأس العالم، وليس صدفة".

كما تحدثت زاغيتوفا أيضا عن الشائعات حول مغادرة الفريق، وقالت: "لا أخطط للتوقف، ناهيك عن مغادرة الرياضة. أنا لا زلت في الفريق الوطني الروسي، ولا يزال بإمكاني تمثيل بلدي في المسابقات الدولية".

جمع لكم فريق عمل "سبوتنيك" أجمل لقطات للمتزحلقة على الجليد الروسية ألينا زاغيتوفا.